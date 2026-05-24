La Fundación Juan Carlos Aragón revisa las "posibles implicaciones" de la sentencia tras aplazarse su homenaje en Cádiz

Archivo - Juan Carlos Aragón. En imagen de archivo. - CANAL SUR - Archivo

CÁDIZ 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Juan Carlos Aragón ha expresado este domingo, 24 de mayo, su "respeto" hacia las partes implicadas tras conocer la existencia de una resolución judicial por maltrato contra el músico gaditano que ha motivado el aplazamiento de la colocación de la estrella dedicada a Juan Carlos Aragón en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz que iba a tener lugar este domingo, 24 de mayo, en la plaza de Fragela, misma vez que ha anunciado que su equipo jurídico está "recabando la información disponible en relación al asunto y sus posibles implicaciones".

"Tras la recepción y registro de diversa documentación relacionada con el acto institucional y haciendo sido presentada con menos de 24 horas de antelación a su celebración, el equipo jurídico de la Fundación se encuentra actualmente recabando y revisando toda la información disponible en relación con este asunto y sus posibles implicaciones", ha aseverado en un comunicado de prensa firmado por su presidenta, Luisa Tejonero, también viuda de Juan Carlos Aragón.

Al hilo, ha expresado que su intención de actuar "con el máximo rigor, transparencia y respeto hacia todas las partes implicadas" en referencia al aplazamiento de este acto. Asimismo, ha reafirmado "su compromiso con la defensa del legado cultural, humano y artístico" del poeta, así como "los valores de respeto y convivencia que siempre deben presidir cualquier actuación pública e institucional2.

Tejonero, por su parte, ha agradecido las "innumerables muestras de cariño, apoyo y comprensión recibidas por parte de aficionados, colectivos y ciudadanos durante las últimas horas".

En contexto, el Consistorio anunciaba este sábado, 23 de mayo, el aplazamiento y señalaba que el mismo había estado motivado por un escrito acompañado de diversa documentación en el que se pedía la cancelación del homenaje por un asunto acaecido en el entorno familiar.

Por el momento, tanto la colocación de la estrella como la mesa redonda que iba a tener lugar por la tarde en la Casa del Carnaval, quedan aplazada, con "el objetivo de recopilar más información sobre este asunto".