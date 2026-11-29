El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, votando en Jerez de la Frontera (Cádiz) en las elecciones generales del 29 de noviembre. - NACHO FRADE / EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha pedido a la ciudadanía andaluza que "vote con orgullo andaluz" en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre.

"Creo que si se vota con orgullo andaluz y con orgullo de clase trabajadora andaluza, hoy puede ser un día que pase a la historia", ha afirmado tras ejercer su derecho al voto en la Sala Paul de Jerez de la Frontera (Cádiz).

García ha acudido a votar junto a su madre y su hermano antes de pasar la noche electoral en Sevilla, desde donde seguirá los resultados en la Casa Sahara. Asimismo, ha querido agradecer el trabajo de "los miles de apoderados" de Adelante.

"Puede ser un día que paremos la involución y a la vez Andalucía esté representada en Madrid y Andalucía sea determinante en Madrid, pero ya no nos toca a nosotros hablar, le toca hablar a los ciudadanos", ha remarcado.