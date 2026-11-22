JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha cargado este domingo 22 en Jerez de la Frontera (Cádiz) contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haciendo referencia a la banda jerezana Los Delinqüentes. "Lo siento, Díaz Ayuso, hoy estamos en la ciudad más garrapatera del mundo. Lávese la boca antes de hablar de la Andalucía garrapatera", ha concretado.

"Escucha, Isabelita. Soy un bohemio de la vida, que no tengo nada que ver, con los bigotes señoriales que se pasean por Jerez", ha parafraseado García al grupo jerezano en un mitin de campaña en el Bodegón Plaza del Cubo junto a las candidatas uno y dos al Congreso por Cádiz, María Sánchez y Alejandro Gutiérrez, la parlamentaria andaluza por Cádiz, Leti Blanco, y el portavoz de Adelante Jerez, Carlos Fernández.

En contexto, el portavoz de la formación andalucista de izquierdas criticó el pasado sábado 21 en un acto de campaña en Granada a dirigentes de PP y Vox que excusaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid tras señalar que en Andalucía gobernaba una "red de gente garrapatera".

"Las bodegas siempre fueron del pueblo de Jerez. Las bodegas y el vino siempre fueron de la clase trabajadora de Jerez. Cada gota de vino salió de la clase trabajadora de Jerez. Nunca fue de los bigotes señoriales", ha señalado el portavoz de Adelante, haciendo referencia a uno de los versos más conocidos de la banda y a las declaraciones de Ayuso.

En referencia a la próxima cita electoral del 29 de noviembre, García ha considerado que "no hay que elegir entre el andalucismo y parar a las derechas, entre la izquierda valiente y parar a las derechas. A la extrema derecha se le para con el andalucismo. Los vamos a parar con un programa valiente".

"A la derecha y a la extrema derecha no se le para siendo moderadito, no se le para comprando sus discursos, no se le para manteniendo esta situación. A la derecha y a la extrema derecha se le para expropiando los fondos buitres", ha señalado el portavoz de Adelante sobre la situación de la vivienda en la comunidad andaluza.

En esta línea, el líder de la formación andalucista ha asegurado que, tras los comicios electorales, van "a reventar" a los fondos buitres, a la patronal, a los ricos y a "los que quieran meter a nadie en un armario".

CONCENTRACIÓN DEL VOTO EN CÁDIZ Y JEREZ

Por otra parte, el portavoz de Adelante ha considerado que la provincia de Cádiz es "fundamental", puesto que "las encuestas nos están diciendo algo que puede ser histórico". "Vamos a meter una diputada en el Congreso y estamos al borde de meter a un sindicalista honesto de los que se cortarían un brazo antes de venderse en el Congreso. Significaría que superamos a Vox en esta provincia".

De este modo, ha llamado a "toda la ciudadanía feminista, trabajadora, de izquierda, ecologista y demócrata" de Jerez, porque "es hora concentrar el voto en la única fuerza que puede ganarle al PP en Jerez de la Frontera. Es hora de concentrar el voto en Adelante Andalucía".

"Porque, porque, si el domingo, si el domingo Adelante Andalucía le gana al Partido Popular en Jerez de la Frontera, en mayo los echamos del Ayuntamiento y devolvemos el Ayuntamiento al pueblo de Jerez", ha añadido García.

"UN PROBLEMA POLÍTICO DE PRIMER ORDEN"

Por otra parte, el líder de la formación andalucista de izquierdas ha homenajeado a los dos trabajadores que han perdido la vida en el municipio hispalense de Morón de la Frontera al precipitarse a un foso de siete metros de profundidad.

"Más de cien trabajadores han perdido su vida en Andalucía en lo que va de año en sus puestos de trabajo. No hay minutos de silencio, no hay palabras institucionales. Nadie se acuerda de ellos. Los accidentes laborales van a ser un problema político de primer orden cuando lleguemos al Congreso", ha apostillado, tras secundar un minuto de silencio junto a la militancia del partido y recriminar que "más de cien trabajadores han perdido su vida en su puesto de trabajo en lo que va de año".

Además, el portavoz de Adelante Andalucía ha señalado que "no hay derecho al bienestar si no tenemos una salud mental pública" y que "no hay derecho a que tengas que cruzar todas las líneas para que te atienda la sanidad pública".

"Ellos quieren una sociedad individualista, violenta y de mano dura. Nosotros queremos una sociedad con ternura, cariño, amor. A nuestra gente servicios públicos para cuidarnos. Para cuidarnos, para ser felices", ha agregado.

"MANO DURA CON LOS DE ARRIBA, TERNURA CON LA CLASE TRABAJADORA"

De cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el portavoz de Adelante Andalucía ha reconocido a los asistentes al acto que observa que "mucha gente trabajadora que tiene los mismos problemas que vosotros se siente atraída por Vox". "Con nuestra gente, ternura, con los de arriba, mano dura", ha insistido, al tiempo señalar que "no hay que comprarle el discurso racista ni machista, pero hay que hablar con ellos y convencerlos".

"Con Abascal, con Feijóo, con Figaredo, con Ayuso, con Gavira, con Moreno, a esa gente mano dura. No pasarle ni una. Denunciar cada corrupción y cada privatización", ha señalado. "A la gente trabajadora tenemos que convencerlos. Nuestros enemigos son los que privatizan la sanidad".

En referencia a los dirigentes mencionados, García ha indicado que "quieren que miremos a nuestros vecinos, al de al lado, para que no miremos arriba. Siempre cariñito con los poderosos y mano dura con los débiles".

En suma, el líder de la formación de izquierdas ha pedido el voto andalucista de cara a los comicios generales del 29 de noviembre para Adelante Andalucía "a los que les jode que se metan con nuestro acento, a los orgullos de nuestro pueblo, a las personas feministas, ecosocialistas, a los que le duelen Palestina y el Sáhara, a los que le dolieron las 2.000 mujeres con cáncer de mama que dejaron tiradas el PP y a los que defienden las pensiones".

"Eres andalucista porque sabes que la mejor herramienta para parar al fascismo es una izquierda nueva. Eres andalucista porque sabes que la bandera de Andalucía siempre se usó para defender a la gente de abajo, para defender el futuro. Eres andalucista y lo vas a demostrar el próximo 29 de noviembre, votando verde y blanco, parando a las derechas y haciendo que la clase trabajadora mande en Madrid", ha concluido.

Por su parte, la candidata número uno al Congreso por Cádiz, María Sánchez, ha señalado que "la vivienda es un derecho intocable que nadie nunca tendría que haber manoseado para sacarnos los cuartos". "El problema de la vivienda nos atraviesa a todos, pero al 50 por ciento de la población que lo hemos vivido demasiadas veces como nuestras abuelas, nuestras señoras mayores, se han visto amenazadas por señoros que en el ocaso de su vida, después de haber entregado su vida entera al cuidado de sus familias, las echaban de su casa", ha indicado.

El candidato número dos al Congreso por Cádiz, Alejandro Gutiérrez, ha asegurado tener la "esperanza de que sean millones de andaluces en estas semanas tan importantes donde nos jugamos tanto". "Y es que en momentos de incertidumbre necesitamos poner el foco en alguna certeza".

Asimismo, la parlamentaria andaluza por Cádiz, Leti Blanco, ha indicado que "no nos vamos a equivocar nunca de bando", al tiempo de advertir que "no sólo tenemos conciencia de clase, tenemos orgullo de clase trabajadora andaluza". "No es conciencia de clase solamente lo que tenemos. Tenemos orgullo de ser clase trabajadora andaluza".

Finalmente, el portavoz de Adelante Jerez, Carlos Fernández, ha sostenido que "no vamos a tener miedo de soñar con una Andalucía donde nadie tenga que elegir entre pagar el alquiler o llenar la nevera, donde nuestra juventud pueda construir aquí su futuro y donde la sanidad y la educación pública sean derechos garantizados".