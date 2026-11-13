García-Pelayo (PP) dice que será "una leona" que "peleará por los gaditanos" en Congreso

La candidata número uno del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la provincia de Cádiz, María José García-Pelayo, en un acto de campaña en Jerez de la Frontera (Cádiz) - PP DE CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La candidata número uno del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la provincia de Cádiz, María José García-Pelayo, se ha presentado en este inicio de campaña electoral como "una leona" en el Congreso de los Diputados para "pelear por los gaditanos".

García-Pelayo ha tenido en la mañana de este viernes su primera comparecencia una vez iniciada la campaña electoral de las elecciones generales del 29-N, "lo que me permite pedir el voto para el PP con toda la ilusión", ha afirmado.

Acompañada por el coordinador provincial de campaña y número dos de la candidatura, Miguel Ángel Sastre, ha mandado un mensaje de confianza a los ciudadanos porque van a tener a una candidata que va a ser "una leona" en el Congreso, incidiendo en que estar en el hemiciclo "me va a permitir ser insistente ante el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo para defender los intereses de nuestra provincia".

"Va a ser una garantía para acelerar proyectos y decisiones que Jerez espera con carácter urgente", ha argumentado al respecto.

La candidata ha referenciado algunas de las "249 propuestas" que el PP ha diseñado como programa de gobierno para estas elecciones generales, asegurando que afectan "de forma más intensa a la vida de la gente y benefician doblemente a la provincia, porque se corresponden con problemas que tienen los gaditanos".

"Este programa nace de la escucha activa de los ciudadanos. Conocemos el hartazgo de la gente con este Gobierno que más bien se ha convertido en un desgobierno, en un caos. Vamos a salir de este caos con medidas ilusionantes", ha expresado la candidata del PP por Cádiz.

Sobre las específicas para la provincia que se contemplan dentro de este programa se encuentra "el firme compromiso" de declarar profesión de riesgo a policías nacionales y guardias civiles, de lo que se beneficiarían "en torno a 2.900 guardias civiles a nivel provincial". También ha hablado de la recuperación del Ocon-Sur para la lucha contra el narcotráfico, dotando a las Fuerzas de Seguridad "que se enfrentan al narco" de "más medios".

Otro punto que ha destacado del programa electoral es el refuerzo y mejora del sistema Viogén para que la lucha contra la violencia de género "sea más efectiva", integrándola en la Administración del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

En el caso concreto de Jerez de la Frontera, ha explicado que esta mejora del sistema Viogén "beneficiarán a 456 víctimas de violencia de género y a las 229 mujeres atendidas en el Centro de Atención a la Mujer del Ayuntamiento".

En este ámbito García-Pelayo se ha comprometido a "mejorar la fiabilidad" de los dispositivos de las órdenes de alejamiento, más conocidas como las pulseras antimaltratadores. En la actualidad, hay en la provincia 229 mujeres que se protegen con estos dispositivos.

"Es una vergüenza que los que hablan y se les llena la boca con la protección de la mujer hayan estado robando presuntamente el dinero que iba a destinado a que estos sistemas fueran efectivos", ha lamentado la candidata al Congreso.

Ya en materia de vivienda, García-Pelayo ha mostrado la necesidad contemplada en el programa de que entre en vigor una nueva Ley del Suelo y una nueva Ley de Vivienda, destacando de esta última que es "un mamarracho, un churrete".

"Esta Ley de Vivienda de 2023 ha demostrado que es inútil, máxime cuando ha conseguido que el problema de la vivienda pase a ser el problema número 1 a nivel nacional. Hay que acabar con el problema de forma urgente y ello pasa por la aprobación de una nueva Ley de Vivienda", ha afirmado.

Abundando en vivienda, la candidata popular al Congreso ha señalado que los jóvenes menores de 40 años no pagarán impuestos en el momento de la compra de la primera vivienda y el IVA para estos jóvenes pasará "del 10 al 4%", beneficiando en su ciudad a 47.000 jóvenes.

Otra medida "de gran calado" para García-Pelayo es la rebaja del IVA de los alimentos básicos, haciendo hincapié en que "desde el año 2018, que gobierna Pedro Sánchez, la cesta de la compra ha subido un 43%".

Sobre agricultura, ha mostrado su apoyo a la defensa de una PAC que "beneficie los intereses de los profesionales españoles, así como evitar las inundaciones que tantos daños causan a este sector".

En esto, ha asegurado, "ya estamos trabajando para mejorar el cauce del río Guadalete", apuntando también a una obra en fase de aprobación para el trasvase del pantano de Bornos a Guadalcacín.

TERCER CARRIL EN LA AP-4 Y LA ALTA VELOCIDAD A CÁDIZ

En infraestructuras, ha destacado el compromiso por la mejora de las mismas, sobre las que ha dicho "son esenciales para una ciudad como Jerez, con una inversión de 300.000 millones de euros para conservación en 15 años".

Para Jerez, ha continuado, "es irrenunciable" el desdoble de la N-IV, construir el tercer carril en la AP-4, la alta velocidad y las conexiones aéreas.

"No se puede entender que tarde menos en volar a Oporto o a Bruselas que a Madrid. Jerez necesita estar conectada con la capital de España, que no sea una aventura volar a Madrid", ha declarado la candidata.

En materia de educación y sanidad ha manifestado también el "compromiso muy claro con lo público, con el respeto a la elección de centro, la selectividad única, más médicos de Atención Primaria y un Estatuto Médico consensuado".

La candidata al Congreso del PP por la provincia se ha referido tambien a la financiación de los ayuntamientos en riesgo financiero, destacando la medida 103 del programa electoral, en la que se prevé que se ajuste la financiación a la dispersión poblacional de cada municipio.

"Eso nos deja el campo abierto para el estatuto económico especial para Jerez, dado el elevado coste que dicha población dispersa supone para los servicios públicos", ha explicado, añadiendo que los municipios con una alta afluencia turística también tendrán "una financiación ajustada", algo que "también beneficia a Jerez al ser una ciudad que recibe turistas durante todo el año".

Para concluir, la candidata ha resaltado que se trata de un programa de gobierno que "toca el corazón de Jerez" y que "va a dar soluciones a los problemas que se han convertido ya en crónicos por culpa del desgobierno de Pedro Sánchez".

"Los ciudadanos van a tener dos motivos para votar al Partido Popular y a Feijóo el próximo 29-N. Uno es el castigo que con toda razón se merece el PSOE y otro la ilusión que despierta el PP con propuestas que mejoran la vida de la gente", ha aseverado.

Por su parte, Miguel Ángel Sastre, coordinador provincial de Campaña del Partido Popular, ha señalado que el programa del PP "beneficia especialmente" a la provincia de Cádiz y a los jerezanos "al nacer de la escucha activa y constante de los ciudadanos".

Sastre ha comentado que el documento contempla "muchas de las leyes que han sido aprobadas por el Senado y paralizadas en el Congreso", lo que en su opinión "ha sido uno de los síntomas de esta pasada legislatura".

Según ha abundado, se trata de leyes como la Ley del Suelo, la Ley Anti-okupación o todas aquellas que tienen que ver con que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "tengan el merecimiento que necesitan".

Además, ha señalado que el programa "está contrastado con expertos y colectivos afectados", por lo que su cumplimiento es "perfectamente posible".