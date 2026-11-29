1138340.1.260.149.20261129122816 El vicepresidente segundo de la Junta y presidente del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, atiende a los medios al ir a votar en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

CÁDIZ 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta y presidente del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha realizado este domingo un llamamiento a votar "masivamente" en las elecciones generales de este 29 de noviembre, para que tras ellas se abra una "nueva etapa" que deje atrás otra que, en su opinión, ha sido "desgraciada" para la nación española.

Así lo ha señalado el también consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía en una atención a medios al acudir a votar en estas elecciones generales en el colegio San Vicente Paúl de Cádiz, desde donde ha proclamado que el de este 29 de noviembre es "el día que millones de españoles" estaban "esperando hace años" que llegara.

"Hoy es el día en el que acabará esta etapa desgraciada en nuestra nación, una etapa marcada por la mentira, por la corrupción, por esas tragedias que hemos vivido", ha añadido Gavira, quien ha lamentado en esa línea "lo duro que ha sido ver a compatriotas falleciendo en apagones, en 'danas' y, por supuesto, en las tragedias ferroviarias" que se han vivido en este tiempo.

El dirigente de Vox ha aseverado que "esa etapa termina hoy", y tras ella comenzará otra a partir de este lunes en la que, según ha continuado, "los españoles serán lo primero", donde "la administración estará al servicio de los españoles y no al revés, donde volverán todos los españoles que se marcharon, y se marcharán todos los que no entraron por la puerta de la legalidad".

"Una etapa y una España de vivienda, de trenes, de buenos servicios públicos, una España de campo, y una España que defienda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están fuera defendiéndonos y protegiéndonos", pero, "sobre todo, una España de Ceuta y una España de El Hierro, que siguen invadidas, y cada día hay que decirlo", ha remachado.

El dirigente de Vox ha señalado que, por eso, "el mensaje de hoy es pedirle a los gaditanos, a los andaluces y a los españoles que llenen las urnas, porque para que las etapas se acaben, necesitamos que los españoles voten, y que voten masivamente y con tranquilidad". "Si votamos los españoles, mañana tendremos una nueva etapa en nuestra nación", ha zanjado en esa línea Manuel Gavira.