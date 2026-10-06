Gobierno achaca a obras de mejora el cierre de la oficina de la Administración General del Estado en Algeciras

Vista de la oficina de la Administración General del Estado (AGE) en el Campo de Gibraltar, ubicada en Algeciras - GOOGLE MAPS/EUROPA PRESS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha asegurado que el cierre temporal de la oficina de la Administración General del Estado (AGE) en el Campo de Gibraltar, ubicada en Algeciras, se debe a las obras de rehabilitación que se deben acometer para que se pueda prestar "un mejor servicio de atención presencial" a los ciudadanos de la comarca gaditana en la tramitación de gestiones con administraciones y organismos estatales.

En una nota, Subdelegación ha aclarado que esta oficina sigue funcionando con la atención telemática y telefónica y que en los próximos días se va a habilitar la atención presencial de gestiones con la Administración General del Estado en el mismo municipio de Algeciras.

La administración ha decidido un cierre temporal de las instalaciones mientras se acometen las actuaciones y se buscan posibles soluciones para mejorar las condiciones de trabajo y de atención al público. Mientras tanto, los empleados van a cumplir sus funciones bajo la fórmula del teletrabajo y los usuarios serán atendidos por medio de cita telefónica, de forma similar a la vivida en la pandemia.

Sobre el edificio, se ha aclarado que "no supone riesgo ni para trabajadores ni usuarios", ya que no presenta daños estructurales, y que los técnicos ya han estado estudiando la situación y las necesidades de intervención.

En ese sentido, se ha indicado que en marzo de este año se arregló la montera por la que entraba agua, pero que tras la reparación, se comprobó que seguían las filtraciones. Se procedió entonces a realizar catas para buscar el origen de las mismas y se pudo comprobar que el agua entraba por los dos edificios colindantes, el Museo Municipal de Algeciras y la Capilla de la Caridad.

La Subdelegación hizo sendos requerimientos en agosto al Ayuntamiento de Algeciras y al Obispado de Cádiz y Ceuta para que subsanasen las deficiencias, "sin que ninguno de los dos organismos haya dado respuesta", ha apuntado.

Los responsables de la gestión financiera del Estado han avisado que si no se arregla el origen del problema, "volverá a pasar", por lo que desde finales de agosto está en estudio un traslado temporal a otro edificio de la AGE vacío como alternativa a la falta de reparaciones.

Cabe recordar que este pasado domingo, el alcalde de Algeciras y senador por Cádiz, José Ignacio Landaluce, afeaba la decisión del Gobierno de España de cerrar esta oficina, denunciando que "esté dejando morir" esta entidad en su localidad en lugar de reforzar los servicios que presta, y pidiendo "alternativas" para la ciudadanía.