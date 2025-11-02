El Gobierno asegura que los trenes de la línea Madrid-Algeciras "tienen aún lejos el final de su vida útil"

CÁDIZ 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha afirmado que el trayecto ferroviario Madrid-Algeciras es operado por trenes Alvia de la serie 730, que "son trenes que tienen aún lejos el final de su vida útil y están capacitados para prestar el servicio con total garantía".

En este sentido, en una respuesta escrita a pregunta del senador del PP, José Ignacio Landaluce, recogida por Europa Press, el Gobierno ha asegurado que la vida útil del material rodante desde el punto de vista contable es de 40 años, si bien los trenes pueden seguir circulando indefinidamente siempre que con las labores de mantenimiento se garantice una circulación en condiciones de seguridad y confort para los clientes.

Así, ha señalado que los Alvia 730 que cubren la línea Madrid-Algeciras tienen 13 años de antigüedad, "por lo tanto, son trenes que tienen aún lejos el final de su vida útil".

Cabe recordar que Landaluce había ha presentado una pregunta en el Senado, con petición de respuesta escrita, en la que se interesaba por cuántos trenes de la línea Algeciras-Madrid habían sufrido retrasos entre los años 2020 y 2025, con desglose por años.

Además, también preguntaba cuál es el porcentaje de puntualidad en cada uno de esos mismos años, así como cuál es la antigüedad de los trenes que operan en el trayecto Algeciras-Madrid y cuántos trenes nuevos han entrado en funcionamiento en esos años para el trayecto Algeciras-Madrid en sustitución de los más antiguos o de los inoperativos.

Por su parte, el Gobierno ha contestado en lo referente a la antigüedad y para las demás cuestiones ha señalado que "por parte Renfe se trabaja en todo momento para garantizar la calidad y la fiabilidad de los servicios que presta", por lo que "el conjunto de la flota de trenes es objeto de controles exhaustivos y periódicos en los talleres de Renfe Fabricación y Mantenimiento, conforme a los planes de mantenimiento establecidos".