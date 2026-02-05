Gobierno contribuye con 600 miembros de Guardia Civil y Policía Nacional a ayudar a afectados en la provincia de Cádiz

Imágenes de las inundaciones en San Martín del Tesorillo. A 4 de febrero de 2026 en San Martín del Tesorillo, Cádiz (Andalucía, España).El pueblo San Martín del Tesorillo ha quedado total mente incomunicado por el desbordamiento del río Guadiaro y el Hozg - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÁDIZ 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España está contribuyendo con 600 miembros de Guardia Civil y de Policía Nacional a ayudar a los afectados por las inclemencias meteorológicas en la provincia de Cádiz.

Esta provincia está sufriendo los efectos de la borrasca 'Leonardo' en forma de poblaciones incomunicadas, más de 50 carreteras con cortes o dificultades para la circulación, así como evacuaciones, desalojos y rescates de personas, sin que, afortunadamente, se haya registrado ningún fallecido, únicamente un herido por caída de un muro en Ubrique, según se recoge en una nota de la Delegación del Gobierno central en Andalucía.

La información es dinámica, con la apertura o cierre de carreteras y acceso a localidades que va evolucionando.

Aunque la dirección de la emergencia es de la Junta de Andalucía, el Gobierno de España "está demostrando su total disposición, colaborando con todos los medios que requieran para dar una respuesta eficaz a la ciudadanía", según se señala en la nota, apuntando que también se mantienen reuniones periódicas de coordinación con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.

Desde el Gobierno central, se recuerda a los gaditanos la necesidad de atender y de aceptar las indicaciones que el personal técnico y los agentes de la autoridad les den en todo momento.

Más de 600 miembros de Policía Nacional y de Guardia Civil de las Comandancias de Cádiz y de Algeciras están realizando servicios de auxilio a las personas afectadas en la provincia.

Los agentes de la Comandancia de Cádiz han realizado evacuaciones preventivas (1.039 desalojos) y 32 rescates en tierra, agua (con embarcaciones ligeras en zonas inundadas), y aire (mediante el helicóptero del Servicio Aéreo, evacuando a una persona aislada por crecida del río Guadalete). Se han distribuido vehículos todoterreno ante la posible necesidad de actuación en áreas anegadas.

También están realizando tareas de vigilancia y seguridad ciudadana para prevenir accesos indebidos, saqueos y situaciones de riesgo.

Los agentes realizan un monitoreo continuo de cauces y zonas inundables, especialmente en el río Guadalete y embalses de la Sierra, que mantienen niveles preocupantes tras las lluvias persistentes, así como control de carreteras, auxilio de viandantes y conductores y recogida de información de tipología de cortes de carreteras.

Según la nota, existe una comunicación constante con autoridades locales y ciudadanía, difundiendo recomendaciones de prudencia y para que se eviten desplazamientos innecesarios en áreas inundadas o de alto riesgo.

Por su parte, la Comandancia de Algeciras reporta el desalojo de 755 personas, 83 evacuaciones y 27 personas rescatadas. Las mayores incidencias actuales se concentran en la zona de San Martín del Tesorillo, o el Puerto de Sotogrande (San Roque) por la crecida y desbordamiento del rio Guadiaro.

La Policía Nacional está manteniendo un dispositivo en la barriada de El Portal y El Portalillo en torno a viviendas desalojadas e inmediaciones, en prevención de robos y la realización de posibles servicios humanitarios. También están pendientes de un posible desalojo en la zona del Poblado Doña Blanca, en El Puerto de Santa María.

Según la nota, también da apoyo en incidencias y ha prestado asistencias puntuales en La Línea de la Concepción y en Algeciras, dando apoyo en la evacuación de 40 ciudadanos, al igual que en Jerez en evacuaciones (180 personas y algunos animales). Se está dando apoyo en labores de avisos a la ciudadanía y se realizan patrullas y actuación en carreteras en zona inundable.

En cuanto a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ubicados en San Roque, en coordinación con el PMA (Puesto de Mando Avanzado) desplegado en esa localidad, realizan labores de recuperación de viales y apoyo en evacuación de ciudadanos en las poblaciones que se requiera. Han colaborado en la evacuación de poblaciones al norte de Algeciras.

Por su parte, los desplazados a Grazalema han realizado labores de achique en la Presa de Fresnillo, consiguiendo reducir el nivel de la presa y permaneciendo en vigilancia para reactivar los achiques en caso necesario.