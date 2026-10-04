Gobierno dice que los cambios en obras de Tres Camino en Cádiz es por ajustes técnicos pero no aclara si afecta al plazo

Archivo - Nudo de Tres Caminos en Puerto Real antes de las obras. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

CÁDIZ 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha señalado, en una respuesta escrita a pregunta del PP, que la modificación de las obras del Nudo de Tres Caminos, en la provincia de Cádiz, responde a la necesidad de introducir determinados ajustes técnicos, funcionales y de ejecución detectados durante el desarrollo de la actuación. No obstante, no ha aclarado, como solicitaba el PP, la repercusión en costes y plazos de finalización que tendrán las modificaciones contempladas.

En su respuesta, recogida por Europa Press, el Gobierno explica que el objetivo de estos ajustes técnicos y funcionales es garantizar la adecuada funcionalidad de la infraestructura, la seguridad vial, la compatibilidad con los servicios afectados y una mejor integración ambiental de las obras.

En este sentido, ha explicado que la modificación contempla ajustes en la configuración de los desvíos provisionales de tráfico y en determinadas estructuras, con el fin de adaptarlas a los volúmenes actuales de circulación y reducir las afecciones durante la ejecución. Asimismo, se introducen mejoras en la configuración de la A-48 en el tramo comprendido entre el Nudo de Tres Caminos y el enlace de Chiclana Norte, manteniendo la continuidad de cuatro carriles por sentido y mejorando el nivel de servicio previsto.

Según el Gobierno, también se incorporan las actuaciones necesarias para la reposición de la infraestructura hidráulica de abastecimiento de agua potable afectada por las obras, de acuerdo con los requisitos técnicos del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. Junto a ello, se incluyen ajustes de menor entidad relativos a trazado de ramales, drenaje, barreras, servicios afectados, dragados, integración ambiental, reposición de elementos auxiliares y mediciones vinculadas a tratamientos geotécnicos.

El Gobierno ha indicado que se debe a que derivan de necesidades técnicas puestas de manifiesto durante la ejecución de la obra, de la coordinación con organismos y servicios afectados, de la actualización de las condiciones de tráfico y de la adaptación de determinadas soluciones constructivas a la realidad física y funcional de la actuación.

Así, ha contestado a la pregunta del PP sobre por qué no estaban recogidas en el proyecto inicial estas actuaciones, mientras que no ha dado respuesta a la última cuestión planteada en la pregunta del PP, formulada el pasado mes de junio, en la que se interesaba por saber en qué fecha se inició la tramitación de la modificación y qué repercusión tendrá sobre el coste final de la actuación y sobre los plazos previstos para su finalización.