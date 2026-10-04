El Gobierno dice que la transición ecológica puede reforzar la competitividad del Puerto de Algeciras

Archivo - Transporte de mercancías en el puerto de Algeciras en 2025 - PUERTOS DEL ESTADO - Archivo

CÁDIZ 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha reconocido que las exigencias medioambientales de la Unión Europea y la reconfiguración de las cadenas logísticas globales por las "recientes disrupciones internacionales" pueden afectar al Puerto de Algeciras, aunque resaltando que "la transición ecológica ofrece oportunidades para reforzar la competitividad del puerto" mediante "la innovación, la eficiencia energética y la atracción de nuevas inversiones, siempre que se acompañe de medidas adecuadas de apoyo y coordinación internacional".

En una respuesta escrita a una pregunta de Vox en el Congreso, recogida por Europa Press, el Ejecutivo ha señalado que el contexto internacional actual puede ofrecer "algunas oportunidades" vinculadas al proceso de regionalización y a la posición estratégica del puerto en la conexión con África.

En ese sentido, el Gobierno advierte del "notable incremento de la competencia" en el Mediterráneo, procedente en especial de puertos del norte de África, que operan con "menores costes operativos, mayores niveles de automatización y marcos legales más favorables".

"La creciente exigencia en materia medioambiental en el ámbito europeo implica mayores costes de adaptación y generan desequilibrios competitivos frente a puertos de terceros países con menores exigencias regulatorias", ha reconocido el Ejecutivo central.

De esta manera, ha señalado que estos costes regulatorios, energéticos y medioambientales asociados a la transición ecológica pueden tener "un impacto relevante" sobre la competitividad del Puerto de Algeciras, especialmente por su carácter de hub de transbordo y su exposición a la competencia de puertos extracomunitarios.

A corto plazo, esta carga normativa generan "presión" sobre los márgenes operativos, mientras que a medio plazo se detecta "un riesgo de reconfiguración de rutas y pérdida de tráficos de transbordo hacia puertos con menores exigencias".

A pesar de estos factores de presión, se ha considerado que la inversión en la innovación en el Puerto de Algeciras "permitirá reforzar la competitividad mediante el impulso de la innovación y la transformación digital, mejorando la eficiencia, seguridad y sostenibilidad de sus operaciones".

También contribuirá a fortalecer la capacidad de adaptación del puerto ante un entorno logístico global "cada vez más complejo", como se ha respondido, "consolidando una cultura de innovación que favorezca el desarrollo de nuevos servicios y ventajas competitivas frente a otros puertos".

"Esta apuesta por la innovación es clave para mantener y mejorar su posicionamiento en el tráfico internacional de contenedores frente a puertos extracomunitarios", ha valorado el Gobierno a la pregunta de Vox sobre la competitividad del Puerto de Algeciras.