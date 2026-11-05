Gobierno otorga 500.000 euros en ayudas de Transición Justa a tres proyectos empresariales del Campo de Gibraltar

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en un acto en Madrid. ARCHIVO. - Eduardo Parra - Europa Press

CÁDIZ 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a través del Instituto para la Transición Justa (ITJ), ha concedido ayudas por valor de 494.096 euros a tres proyectos empresariales de la comarca del Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz.

Las iniciativas, ubicadas en Los Barrios, San Roque y Algeciras, movilizarán una inversión subvencionable conjunta de 812.538,44 euros y contemplan la creación de 27,75 nuevos puestos de trabajo, como ha indicado el Ministerio en una nota.

Los proyectos forman parte de la convocatoria de 2025 de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas de transición justa para el periodo 2022-2027. Buscan favorecer la diversificación de la economía local, atraer inversiones y generar oportunidades de empleo en territorios que afrontan procesos de transformación económica.

Las empresas beneficiarias deben crear los puestos de trabajo comprometidos y mantenerlos durante un periodo mínimo de tres años.

A nivel estatal se han adjudicado 22,3 millones de euros en ayudas a 35 proyectos empresariales, que movilizarán cerca de 93 millones de inversión y se comprometen a crear 435 puestos de trabajo en zonas de transición justa. La convocatoria ha contado con una cofinanciación de 13,7 millones del Fondo de Transición Justa de la Unión Europea.

El ITJ ha publicado este jueves la resolución definitiva de esta convocatoria, destinada a impulsar nuevas actividades económicas en los municipios afectados por el cierre de minas de carbón, centrales térmicas de carbón y centrales nucleares.

Los proyectos empresariales propuestos en la provincia de Cádiz abarcan diferentes actividades productivas y sociales, desde la fabricación de materiales de construcción sostenibles hasta la adquisición de maquinaria industrial y la atención a personas con discapacidad intelectual.

En Los Barrios, la empresa Monteverde Ready Mix, Sociedad de Responsabilidad Limitada, promoverá la construcción de una planta de hormigón ecológico. El proyecto cuenta con una inversión subvencionable de 561.303 euros y una ayuda propuesta de 357.706,05 euros.

La iniciativa contempla la creación de 11 empleos y el mantenimiento de un total de 22 puestos de trabajo, incluida la plantilla inicial. Esta actuación cuenta con cofinanciación del Fondo de Transición Justa.

Por su parte, en San Roque, la empresa Triangle Ibérica SL llevará a cabo un proyecto de adquisición de maquinaria con una inversión subvencionable de 147.401,37 euros. La ayuda propuesta asciende a 74.090,48 euros y permitirá respaldar una iniciativa que contempla la creación de tres nuevos empleos y el mantenimiento de 11 puestos de trabajo en total. El proyecto también cuenta con cofinanciación del Fondo de Transición Justa.

El tercer proyecto se desarrollará en Algeciras, donde la Asociación de padres de personas con discapacidad intelectual Bahía de Algeciras pondrá en marcha una nueva residencia para personas con discapacidad intelectual. La iniciativa contempla una inversión subvencionable de 103.834,07 euros y una ayuda propuesta de 62.300,44 euros.

El proyecto prevé la creación de 14 empleos y el mantenimiento de un total de 75 puestos de trabajo, incluida la plantilla inicial.

En términos de empleo, los proyectos contemplan la creación de casi 28 nuevos puestos de trabajo y el mantenimiento de más de 107 empleos en total, de acuerdo con los compromisos recogidos en la propuesta de resolución.

Además, dos de las tres iniciativas, correspondientes a Los Barrios y San Roque, cuentan con cofinanciación del Fondo de Transición Justa de la Unión Europea.