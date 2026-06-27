Gobierno señala que Interior no ha preguntado por el edificio de sindicatos en Ubrique (Cádiz) para la Guardia Civil

Archivo - Imagen de la localidad gaditana de Ubrique. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha señalado que el Ministerio de Trabajo y Economía Social no ha recibido ninguna comunicación del Ministerio del Interior relativa a un posible interés para ubicar el cuartel de la Guardia Civil en Ubrique (Cádiz) en el edificio que está cedido a los sindicatos, así como de ninguna otra administración pública.

Cabe recordar que el Grupo Sumar en el Congreso de los Diputados había presentado una pregunta, con ruega de respuesta escrita, en la que interesa saber si el Gobierno tenía pensado ubicar el nuevo cuartel de la Guardia Civil en un inmueble, propiedad del Ministerio de Trabajo, "que lleva años siendo utilizado por diversas asociaciones locales, así como por dos bandas de música del municipio, para el desarrollo de sus actividades".

En su respuesta, recogida por Europa Press, el Gobierno señala que el inmueble está cedido en uso, de acuerdo con la Ley 4/1986, de 8 de enero, a UGT y CCOO, así como que la ley que no permite cesiones de uso a otras entidades, incluidas administraciones públicas.

Además, ante el interés de Sumar por saber si ha habido algún cambio con relación a la titularidad del referido inmueble en los últimos cinco años, si continúa siendo propiedad del Ministerio de Trabajo y Economía Social, o si el inmueble ha sido objeto de cesión, total o parcial, al Ayuntamiento de Ubrique o a cualquier otra entidad pública, el Gobierno ha señalado que el Ministerio de Trabajo tiene conocimiento formal de las cesiones de uso adoptadas a favor de UGT y CCOO y que no ha recibido ninguna comunicación de Interior relativa a este asunto ni tampoco de ninguna otra administración pública.

En cuanto a la situación del cuartel de la Guardia Civil, ha recordado que en mayo de 2024 se produjo un desalojo parcial del acuartelamiento de la Guardia Civil de Ubrique debido a desperfectos en el edificio, teniendo que ser trasladados a unas dependencias municipales en las que se llevan a cabo labores de gestión y burocráticas, así como de Atención al Ciudadano y del Seprona, de forma provisional.

En este sentido, cabe recordar que ya el pasado mes de septiembre, el Gobierno, también a pregunta de Sumar, afirmó que se estaban "estudiando distintas opciones para un posible traslado" del acuartelamiento de la Guardia Civil en Ubrique, valorando los diferentes condicionantes aunque aclarando que "no existe todavía una decisión tomada al respecto".