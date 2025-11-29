El Gobierno señala que de junio a septiembre los trenes de la provincia de Cádiz sufrieron 751 incidencias, 256 de Adif

Archivo - Un tren de Renfe en la estación de Cádiz. - RENFE - Archivo

CÁDIZ 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha señalado que las incidencias ferroviarias registradas en el último verano en la provincia de Cádiz, entre junio y septiembre ambos inclusive, se cuantifican en 751, siendo imputable a Adif la cifra de 256, lo que representa un 34% del total de estas.

En una respuesta escrita a pregunta del PP, recogida por Europa Press, el Gobierno ha añadido que entre las incidencias atribuidas a Adif, las más representativas son las relacionadas con instalaciones de seguridad y para reducir este tipo de incidencias se está redactando un proyecto de sustitución de enclavamientos con el objeto de su modernización.

Asimismo, ha asegurado que Renfe "trabaja en todo momento" con el objetivo de garantizar la calidad y la fiabilidad de los servicios que presta. Para ello,, según ha añadido, el conjunto de la flota de trenes es objeto de controles exhaustivos y periódicos en los talleres de Renfe Ingeniería y Mantenimiento, conforme a los planes de mantenimiento establecidos, de tal manera que los trenes estén dispuestos y puedan operar en perfecto estado en todo momento.

Además, ha indicado que todos los equipos de aire acondicionado, así como el resto de los elementos del material ferroviario, son sometidos a las revisiones periódicas reglamentarias. En este sentido, ha explicado que las revisiones normales se realizan aproximadamente cada 20 días, y las intervenciones, que se realizan cada ocho años, se desmonta cada uno de los componentes de los equipos que se revisan y se vuelven a montar.

Según el Gobierno, en el verano de 2025 las incidencias por averías de aire acondicionado han supuesto un 1,7% del total de trenes circulados.

Asimismo, ha aseverado que para garantizar el correcto funcionamiento, Renfe trabaja continuamente en planes de mejora para la fiabilidad y disponibilidad del material con refuerzos de plantilla en las bases de mantenimiento. Esto se hace con planes de acción concretos, acompañamiento de los trenes con personal técnico, revisión en profundidad de los equipos del tren, penalizaciones contractuales con fabricante y mantenedor y pruebas de mejora del comportamiento de determinados equipos, según ha explicado.