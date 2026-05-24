Gobierno señala que Navantia se encuentra en proceso de elaboración de su Plan Estratégico con horizonte 2029

Archivo - Entrada de una de las factorías de Navantia en la Bahía de Cádiz. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha señalado, en una respuesta escrita a pregunta de Vox en el Congreso de los Diputados, que Navantia se encuentra en proceso de elaboración de su Plan Estratégico con horizonte 2029, en el actual contexto de incremento del gasto en defensa.

En este sentido, señala, en la respuesta recogida por Europa Press, que el Plan prevé un aumento de la contratación y la cartera de pedidos, un impulso a la innovación, la transformación digital y el desarrollo de nuevos productos y servicios, con la correspondiente adecuación de la plantilla e instalaciones a la carga de trabajo.

Asimismo, indica que el Plan Estratégico en elaboración recogerá la previsión de inversiones para los próximos ejercicios, centradas en la adecuación y mantenimiento de instalaciones y la incorporación de soluciones tecnológicas que refuercen la competitividad y reduzcan la huella de carbono.

Además, a pregunta sobre si valora el Gobierno realizar inversiones para la modernización de las instalaciones de Navantia en Cádiz, San Fernando y Puerto Real, afirma que desde 2019 Navantia ha invertido unos 540 millones de euros en sus centros productivos (Ría de Ferrol, Bahía de Cádiz y Dársena de Cartagena).

En este sentido, explica que dichas inversiones se han centrado fundamentalmente en la modernización y digitalización de los centros productivos; el Astillero 4.0 (automatización, robotización y gemelo digital) y en infraestructuras industriales clave, entre ellas la Fábrica Digital de Bloques en Ferrol, el Taller de Unidades Abiertas Planas en San Fernando o la Línea de paneles planos en Puerto Real.

Igualmente, señala que entre la inversión también se ha destinado cuantía para la transformación tecnológica, industrial y de capital humano, así como para I+D.