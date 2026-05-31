Gobierno señala que no hay informe específico sobre una posible repercusión del aeropuerto de Gibraltar en Jerez

Archivo - Edificio terminal del Aeropuerto de Jerez. - AENA - Archivo

CÁDIZ 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha señalado, en una respuesta escrita a pregunta del PP, que "no consta informe específico" relativo a un eventual impacto sobre el aeropuerto de Jerez una vez que se apruebe y culmine definitivamente el tratado sobre Gibraltar y el uso conjunto del aeropuerto del Peñón.

El PP había presentado en el Senado una pregunta, con ruego de contestación escrita, en la que se interesa por saber "qué impacto tendrá en el aeropuerto de Jerez, sobre el número de viajeros y sobre las inversiones del Gobierno en el mismo, por la autorización de vuelos nacionales en el aeropuerto de Gibraltar tras el tratado sobe Gibraltar". Así como si se ha elaborado algún informe al respecto y qué concluye este informe en caso de que se haya hecho.

En su respuesta, recogida por Europa Press, el Gobierno señala que "no consta informe específico relativo al eventual impacto sobre el Aeropuerto de Jerez en los términos señalados", así como que "a la luz del marco regulatorio vigente, no se prevé impacto en las inversiones en el citado aeropuerto".

Asimismo, recuerda que el marco normativo aplicable a la red de aeropuertos de interés general gestionada por Aena2 se encuentra establecido en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, configurando un "sistema sólido, transparente y plenamente alineado con la Directiva 2009/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, sobre tasas aeroportuarias.

El elemento central de dicho marco es el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), instrumento quinquenal en el que se determinan las condiciones aplicables a la actividad regulada de la red aeroportuaria de Aena, incluyendo, entre otros aspectos, la calidad, la capacidad y las inversiones necesarias. En este sentido, concluye señalando que "a la luz del marco regulatorio vigente, no se prevé impacto en las inversiones en el citado aeropuerto".