Golpe al petaqueo a narcolanchas con la incautación de 5.550 litros de combustible en una playa de Rota (Cádiz)

Garrafas de gasolina incautadas en Rota durante una actuación contra el petaqueo a narcolanchas. - POLICÍA NACIONAL

ROTA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz han detenido en Rota a un hombre por su presunta participación en una operación de abastecimiento de combustible a embarcaciones de alta velocidad vinculadas al narcotráfico, tras incautarse de 222 garrafas que contenían aproximadamente 5.550 litros de combustible.

La actuación se inició durante la madrugada del pasado 15 de agosto, cuando los agentes detectaron la presencia de un numeroso grupo de personas realizando movimientos sospechosos en una playa próxima al Camino de las Cañas, en la localidad roteña, según ha detallado la Policía en una nota.

Ante la posibilidad de que estuvieran desarrollando alguna actividad ilícita, se estableció inmediatamente un dispositivo policial en la zona, aunque al detectar la presencia de los agentes, varias personas abandonaron precipitadamente el lugar, mientras una embarcación neumática se alejaba de la costa.

Los policías aseguraron la zona y localizaron numerosas garrafas de combustible, junto con distinto material logístico presuntamente destinado al abastecimiento de embarcaciones en alta mar.

El dispositivo policial permitió interceptar posteriormente la embarcación, procediendo a la detención de uno de sus ocupantes cuando trataba de huir. Además, de forma paralela se estableció un operativo de búsqueda para localizar e identificar al resto de las personas implicadas en los hechos.

Una vez efectuado el recuento del material intervenido, los agentes contabilizaron un total de 222 garrafas de 25 litros cada una, que contenían aproximadamente 5.550 litros de combustible. También fue intervenida la embarcación neumática utilizada, así como abundante material relacionado con el apoyo logístico y la permanencia prolongada en alta mar.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial y la investigación continúa abierta para esclarecer completamente los hechos, determinar el destino del material intervenido e identificar al resto de personas implicadas.

La Policía ha indicado que esta actuación se enmarca dentro de los dispositivos específicos que mantiene para combatir el narcotráfico y, especialmente, las actividades destinadas a proporcionar apoyo logístico a las embarcaciones de alta velocidad.

De este modo, se continúan desarrollando actuaciones de prevención, vigilancia y respuesta dirigidas a localizar este tipo de operaciones, intervenir el combustible y los medios utilizados e identificar a las personas y organizaciones implicadas en la infraestructura logística que permite operar a las redes dedicadas al tráfico de sustancias estupefacientes.