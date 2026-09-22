González Byass nombra a Enrique Murillo nuevo director general

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CÁDIZ 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

González Byass ha a anunciado el nombramiento de Enrique Murillo como director general, después de ocupar hasta la fecha el cargo de director general internacional de la compañía.

El nombramiento será efectivo el próximo 15 de noviembre y hasta ese día el actual directivo, César Sánchez, y Enrique Murillo trabajarán de forma coordinada para asegurar una transición "exitosa", como ha indicado la compañía vitivinícola, que ha señalado que la noticia es "reflejo de la apuesta de González Byass por el desarrollo del talento interno y la continuidad de una firma con más de 190 años de historia".

Enrique Murillo se incorporó a González Byass en 2011 como director financiero. Con posterioridad, en 2017, asumió la posición de CEO de Pedro Domecq México, empresa del grupo González Byass, donde consiguió una puesta en marcha del negocio, posicionando las marcas de brandy de Casa Pedro Domecq como líderes de ventas en volumen y valor dentro del mercado mexicano.

En 2021 fue nombrado adjunto a la dirección general de González Byass SA, asumiendo personalmente el seguimiento del Plan Estratégico de la Compañía 2021-2023, y posteriormente fue nombrado director general de la joint venture de González Byass con Grupo Emperador para las líneas de negocio de Bodega Las Copas SL y Domecq Bodega Las Copas SL.

En enero de 2023 asumió el cargo de director general de la División América y en julio de 2025 fue nombrado director general internacional, puesto que ocupa en la actualidad.

Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra y Máster Ejecutivo en Economía y Dirección de Empresas (Instituto San Telmo). Sucede en el cargo a César Sánchez Moral, quien se incorporó a González Byass en septiembre de 2022 liderando desde entonces la ejecución del plan estratégico que finaliza ahora.

Una vez completado este ciclo, González Byass inicia una nueva etapa bajo el liderazgo de Enrique Murillo. La compañía ha agradecido "sinceramente" a César Sánchez Moral su dedicación y entrega en todos estos años.

González Byass ha señalado que mantiene "una apuesta continua por la innovación, el desarrollo de nuevas ocasiones de consumo y la optimización operativa", con foco en marcas estratégicas como Tío Pepe, Beronia, Viñas del Vero, Vilarnau o Lusco, así como en categorías con gran crecimiento como Croft Twist, que ya ha superado el millón de botellas anuales en España.

La compañía está trabajando en un nuevo plan estratégico que presentará durante el último trimestre del año.

"Es una alegría anunciar el nombramiento de Enrique Murillo como nuevo director general de González Byass. Su profundo conocimiento de la empresa, su experiencia y su identificación con nuestros valores hacen de Enrique la persona idónea para liderar esta nueva etapa", ha afirmado Mauricio González-Gordon, presidente de González Byass.

Este nombramiento, ha continuado, "refleja nuestra confianza en el talento interno y nuestro compromiso con el desarrollo profesional de las personas que forman parte de esta casa".