El Gran Premio de España de MotoGP de 2027 en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto se disputará del 7 al 9 de mayo

Archivo - Gran Premio de España en el Circuito de Jerez en abril de 2026. - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El calendario oficial de MotoGP para la temporada 2027 se ha anunciado este viernes, contando con un total de 22 carreras repartidas a lo largo y ancho del mundo yd siendo Jerez, un año más, sede del Gran Premio de España, sexta prueba de la temporada fijada para los días 7, 8 y 9 de mayo.

En una nota, el Circuito jerezano ha señalado que como viene siendo habitual durante los últimos años, el Circuito de Jerez-Angel Nieto volverá a ser la puerta de entrada a los grandes premios en Europa tras el periplo inicial intercontinental que llevará a la caravana mundialista de Tailandia, donde se abrirá la temporada, a los circuitos de Lusail en Qatar, Autódromo Ayrton Senna en Brasil, Autódromo Oscar y Juan Gálvez en Argentina y Circuito de las Américas en los Estados Unidos antes de recalar en tierras jerezanas para la celebración del Gran Premio de España, sexta cita de la temporada que tiene la particularidad en 2027 que se disputará en el mes de mayo a diferencia de las cuatro últimas ediciones que tuvieron lugar a finales del mes de abril.

Deportivamente hablando, la temporada 2027 se presenta "muy interesante" con nuevo reglamento técnico que supondrá el inicio de una nueva etapa en el MotoGP, cuya principal novedad, entre otras, se centrará en la cilindrada de las motos que pasarán de los 1.000cc actuales a los 850cc, además de la incorporación de Pirelli como suministrador oficial de neumáticos en la categoría reina.

Finalmente, ha asegurado que el Gran Premio de España en Jerez sigue consolidándose como una de las grandes pruebas de la gira europea del MotoGP, siendo la cita predilecta de miles de aficionados que llenan año tras año las gradas y pelouse de las instalaciones jerezanas.