Grazalema empieza a desalojar a 60 vecinos de las zonas más bajas del municipio donde el río "sale por las calles"

Miembros de la UME trabajan en labores de achique de agua en calles y vivendas de la localidad gaditana de Grazalema inundadas tras el paso de la borrasca Leonardo. A 4 de febrero de 2026, en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

GRAZALEMA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El municipio de Grazalema (Cádiz) se está viendo especialmente afectada por la borrasca Leonardo este miércoles 4 de enero, donde ya se han superado los 470 litros de precipitaciones en el municipio, una cantidad que ha hecho que el subsuelo sea "incapaz de tragar toda el agua" por el cauce subterráneo natural y el río "haya salido por las calles", obligando al desalojo inicial de unos 60 vecinos de zonas más bajas del pueblo.

El alcalde de Grazalema, Carlos Javier García Ramírez, ha advertido a los periodistas que están comenzando a aparecer "problemas" en las viviendas de las zonas más altas del pueblo, por lo que no descarta que se produzcan más desalojos a lo largo de la noche.

Además, ha señalado que tiene los ojos puestos en la presa que abastece al municipio, la cual "está situada a una altura importante", no por el dique de contención que da al casco urbano sino por un dique de contención que da un diseminado rural, apuntando que "en este momento la capacidad de desembalse es menor a la entrada de agua".

Allí está interviniendo la Unidad Militar de Emergencias (UME), por lo que ha trasladado un mensaje de tranquilidad a estos vecinos porque "hay todavía cota de margen y se está interviniendo a destajo".

Carlos Javier García Ramírez ha puesto en valor el trabajo "complicadísimo" que están haciendo los efectivos de la UME, donde hay desplegados unos 70 de ellos para intentar "vaciar agua, hacer desembalses por otros lugares y evitar algo que es importante, la entrada de agua por la zona natural por la que entra agua a la presa".

"Aún tiene cota, pero en prevención hemos desalojado también toda la zona rural aguas abajo por lo que pudiera ocurrir", ha indicado.

En el municipio hay desplegado un dispositivo que supera los 100 efectivos de todos los ámbitos, con efectivos de la Unidad Militar de Emergencia, de Guardia Civil, del Plan Infoca, Cruz Roja y Bomberos, así como servicios municipales, que están trabajando en cada una de las emergencias que están llegando a través de los teléfonos que se han activado desde el Ayuntamiento para recoger incidencias.

En ese sentido, ha comentado que se está haciendo un "triaje" de cada una de las situaciones denunciadas, apuntando que "ante cualquier situación, por pequeña que sea, donde veamos cualquier dificultad, se está procediendo al desalojo preventivo de los vecinos".