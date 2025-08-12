El guardia civil atropellado durante el incendio de Tarifa (Cádiz) se encuentra bien aunque hospitalizado

Varios vehículos salen de Atlanterra y Zahara de los Atunes debido al incendio declarado en Tarifa - Nono Rico (Europa Press)

CÁDIZ 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El agente de la Guardia Civil que fue atropellado este lunes mientras colaboraba de manera voluntaria en el incendio declarado en Tarifa (Cádiz) se encuentra "bien" aunque continúa ingresado en el Hospital de Puerto Real.

Fuentes del Instituto Armado han detallado a Europa Press que el agente está pendiente de someterse a "una intervención por una fractura", fruto de las heridas cuando sufrió el atropello.

El guardia civil está destacado en el puesto de TorrePlata, en Zahara de los Atunes, como han indicado estas mismas fuentes, y el lunes solicitó unirse de manera voluntaria al dispositivo montado por la Benemérita para evacuar a los vehículos que se encontraban en Atlanterra.

En un comunicado, la Junta apuntaba el lunes por la noche que este había sido "un incidente aislado" en una jornada donde no se había registrado daños personales ni materiales y que sus heridas "no revisten gravedad" pero que había sido trasladado al Hospital de Puerto Real.