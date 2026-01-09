La Guardia Civil detiene durante 2025 a 437 personas reclamadas por la justicia en la demarcación de Cádiz

Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido durante el año 2025 a 437 personas reclamadas por la justicia en demarcación de la Comandancia de Cádiz, lo que supone una media de más de un detenido al día por requisitorias judiciales, señalamientos y órdenes directas de la autoridad judicial, tanto nacional como internacional.

Según ha explicado en una nota, a la gran mayoría de los reclamados por la autoridad judicial a lo largo de este último año les pesaban órdenes de búsqueda, detención y personación. En otras ocasiones, los requisitoriados ingresaban en prisión directamente.

Asimismo, ha señalado que el grueso de estas actuaciones ha sido fruto de las continuas labores de prevención de Seguridad Ciudadana que realizan los agentes a diario. Como ejemplo de ello ha apuntado que el pasado día 7 se procedió a la detención de un varón, en la localidad de Chiclana, al que le pesaban varias requisitorias de distintos juzgados de Sevilla.

Así, ha incidido en que tantos en dispositivos operativos de la lucha contra el narcotráfico, de prevención de la Seguridad Ciudadana con controles de verificación de personas y vehículos en vías de comunicación, como en numerosas actuaciones en los que ha tenido que intervenir la Guardia Civil de esta Comandancia, han permitido que 437 personas reclamadas por la autoridad judicial fueran presentadas ante el órgano judicial.