La Guardia Civil rescata a dos menores a la deriva en una tabla de paddle surf en Algeciras

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

Agentes del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Algeciras, en la provincia de Cádiz, han rescatado a dos menores que habían quedado a la deriva sobre una tabla de paddle surf frente a la costa algecireña.

Los padres de los menores habían alertado a través del 062 que habían perdido de vista a sus hijos mientras practicaban paddle surf, como ha informado la Guardia Civil en una nota.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado martes 11 de agosto, cuando una patrullera del Servicio Marítimo que navegaba por las inmediaciones de la playa de Getares recibió el aviso de la central operativa de servicio (COS).

Los agentes se dirigieron de inmediato a la zona de costa, hasta donde permitía el calado de la embarcación, y recabaron información directamente de los familiares, especialmente sobre el punto en el que habían vistos por última vez a los menores.

Teniendo en cuenta las corrientes existentes en la zona, la deriva previsible de la tabla y la cercanía del ocaso, los guardias civiles iniciaron un dispositivo de búsqueda orientado a la zona de La Ballenera, lugar al que, según todos los indicios, podrían haber sido arrastrados por el mar.

Poco después, la patrullera localizó a los dos menores sobre la tabla de paddle surf en una zona rocosa de difícil acceso y de la que no podían salir debido a la corriente. Ambos jóvenes presentaban un evidente estado de nerviosismo ante la situación de riesgo en la que se encontraban.

Tras una delicada maniobra de aproximación, por lo inestable del elemento de flotación donde se encontraban los jóvenes, la tripulación consiguió subir a los menores a bordo de la patrullera, poniéndolos a salvo.

Una vez finalizado el rescate, se informó a los padres de la localización de sus hijos, que fueron trasladados y entregados a sus familiares en perfecto estado.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de extremar las precauciones durante la práctica de actividades acuáticas y en las zonas de baño, especialmente cuando existan corrientes o condiciones marítimas adversas. Asimismo, ha aconsejado comunicar cualquier situación de peligro o emergencia a través del teléfono 062 para facilitar una rápida intervención de los servicios de auxilio.