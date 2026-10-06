Se hace efectivo el cambio de nombre del Puente Carranza de Cádiz por Rafael Alberti

Operarios colocando nueva señalética sobre el puente Rafael Alberti en Cádiz - MINISTERIO DE TRANSPORTES

CÁDIZ 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora denominado Puente José León de Carranza, que une Cádiz capital con Puerto Real, ha pasado a llamarse oficialmente 'Rafael Alberti' después de que este martes el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible haya completado la tramitación administrativa con la que se articula este cambio. Ahora es la Dirección General de Carreteras del Ministerio la que debe acometer las acciones oportunas para hacer efectiva la nueva denominación tanto en el Catálogo de la Red de Carreteras del Estado como en la señalización del puente.

Este cambio responde al desarrollo de la Ley de Memoria Democrática, que establece la obligación de retirar elementos, denominaciones y reconocimientos públicos que supongan exaltación de personas vinculadas al golpe de Estado, el bando sublevado de la Guerra Civil o la dictadura franquista, como ha indicado el Ministerio en una nota.

La nueva denominación garantiza así el cumplimiento de la legislación vigente y convierte uno de los accesos clave a la ciudad de Cádiz en un espacio de reconocimiento a "un referente de la cultura española y de la defensa de las libertades".

Sobre el poeta Rafael Alberti se ha reseñado que nació en El Puerto de Santa María el 16 de diciembre de 1902 y falleció el 28 de octubre de 1999. Fue miembro de la generación del 27 y considerado uno de los mayores referentes de la literatura española. La nueva denominación del puente refuerza la vinculación de Cádiz con la figura de Alberti.

El cambio, se ha aclarado, afecta exclusivamente a la denominación oficial de la infraestructura, manteniéndose inalteradas sus características y funcionalidad.

INICIATIVA IMPULSADA POR SUMAR

La iniciativa del cambio de nombre fue impulsada por el grupo parlamentario de Sumar, que este martes han mostrado su satisfacción porque se complete el último paso del expediente y el puente gaditano "deje atrás para siempre la denominación de José León de Carranza, alcalde franquista durante 21 años y con una participación activa en el golpe de Estado de 1936".

La diputada de Sumar por Cádiz, Esther Gil de Reboleño, ha asegurado que "hoy Cádiz salda una deuda con Rafael Alberti y con la democracia", resaltando que "durante más de 50 años" una de las puertas de entrada a la ciudad ha llevado el nombre de "quien participó en el golpe de Estado y nos hundió en décadas de represión".

"Desde hoy, cada persona que cruce la bahía lo hará por el puente de Alberti: el poeta de la libertad", ha afirmado Gil de Reboleño, haciendo hincapié en que este hecho "no ha caído del cielo".

La iniciativa arrancó en mayo de 2025, cuando Sumar solicitó por escrito al ministro de Transportes, Óscar Puente, el cambio de denominación. Desde entonces han sumado cerca de 4.000 firmas ciudadanas, el respaldo de los ayuntamientos de Puerto Real y El Puerto de Santa María y de la Diputación de Cádiz y una proposición no de ley registrada en el Congreso.

"Ha habido silencios, retrasos y presiones para que esto no cambiara, pero la ley está para cumplirse, y hoy, por fin, se cumple", ha manifestado la diputada, quien ha resaltado en que esta es "una victoria de la memoria democrática" y también de "la gente de Cádiz que firmó, que insistió y que no se rindió".

El Puente José León de Carranza, ahora de Rafael Alberti, se inauguró en 1969 como homenaje al alcalde franquista fallecido unos meses antes de la puesta en servicio y configura uno de los accesos más importantes a la ciudad de Cádiz.

Es una estructura de 1.400 metros de longitud formada por 29 vanos isostáticos de vigas de hormigón y un vano metálico móvil en la que, además, recientemente, el Ministerio ha destinado cuatro millones de euros a las obras de emergencia para la sustitución de vigas de uno de los vanos para garantizar la seguridad y la circulación de esta infraestructura estratégica para la Bahía de Cádiz.