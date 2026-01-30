Heridas tres personas al ser atropelladas en un paso de peatones en Cádiz

Archivo - Un agente de la Policía Local de Cádiz - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres personas mayores, dos mujeres y un hombre de 64, 67 y 69 años, fueron atropelladas por un turismo en la noche del pasado jueves 29 de enero cuando cruzaban al parecer por un paso de peatones en la ciudad de Cádiz.

Según ha informado el Ayuntamiento de Cádiz y el 112 a Europa Press, el atropello se produjo en torno a las 20,50 horas del jueves en la avenida Doctor Gómez Ulla, cerca del parador de Cádiz.

Las tres personas atropelladas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Puerta del Mar de Cádiz con contusiones y posibles fracturas en tobillos.

Hasta el lugar se movilizaron efectivos de la Policía Local de Cádiz, así como ambulancias del 061 para trasladar a los heridos.