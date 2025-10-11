Horeca Cádiz destaca los 58.800 afiliados en septiembre: "Son 1.800 familias más con un sueldo en su casa"

CÁDIZ 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las contrataciones en el sector de la hostelería de la provincia de Cádiz han dejado en el mes de septiembre a más de 1.800 afiliados a la Seguridad Social respecto al mismo mes de 2024, al sumar 58.845 trabajadores, unos datos que para Horeca Cádiz, patronal del sector, va "más allá" de unos números, ya que refleja que son "1.800 familias más que tienen un sueldo en su casa".

Así lo ha expresado el presidente de Horeca Cádiz, Antonio de María, en declaraciones a Europa Press, considerando además "todos tenemos que estar contentos", al resaltar también un aumento "del 4,5%" en los salarios de este sector tal y como recoge el convenio firmado.

Además, ha resaltado esos más de 58.800 trabajadores gaditanos en septiembre, un mes en el que el grueso de los turistas ya se han ido, pero donde la climatología y los distintos que se han celebrado en la provincia "han ayudado" a mantener "buenos niveles" turísticos y con ello a "mantener contrataciones".

Respecto a agosto, Antonio de María ha apuntado que ese mes se alcanzó el dato "histórico" de 66.106 trabajadores en el sector de la hostelería, mejorando incluso lo obtenido en 2019 (57.016), un año pre pandemia donde la provincia estaba alcanzado "las mayores cotas" registradas en el turismo hasta la fecha.

Con todo ello, ha trasladado la satisfacción de Horeca por estos datos y porque con su trabajo la sociedad gaditana "mejore". "Para nosotros es un motivo de orgullo", ha manifestado, valorando además que esto significa que los negocios gaditanos "se consolidan, vamos hacia adelante" y que "cada vez hay más inversiones y más gente viene de Madrid a la provincia de Cádiz a invertir y a hacerse cargo de establecimientos señeros".

"Hay un futuro", ha resaltado el presidente de los hosteleros, considerando esto "muy importante" porque "garantiza que vamos a seguir creciendo y que esto no es una nube de verano perfecto".