Garrafas de gasolina incautadas en un operativo contra el petaqueo a narcolanchas en Barbate - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

BARBATE (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha intervenido 6.750 litros de combustible en 270 garrafas, que estaban destinadas al petaqueo, el abastecimiento de gasolina a narcolanchas, durante un operativo desarrollado en aguas de Barbate en prevención de estas actividades ilícitas.

Los hechos ocurrieron durante la noche del 16 de noviembre, cuando la Patrulla Fiscal y Fronteras, con base en Barbate, sorprendió movimientos sospechosos de dos vehículos en la zona del río Barbate, compatibles con actividades de apoyo al narcotráfico, como ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Tras solicitar refuerzos de las unidades en servicio, se interceptó en la zona del pantalán del río una embarcación cargada "hasta los topes" de petacas de combustible, así como una furgoneta y un turismo.

Al verificar la procedencia de ambos vehículos, se pudo comprobar que la furgoneta, una Mercedes Sprinter, tenía un señalamiento por sustracción del Puesto de la Guardia Civil de Albolote (Granada).

Una vez contabilizado lo aprehendido, se alcanzó la cifra de 270 petacas, conteniendo un total de 6.750 litros de combustible para el avituallamiento de las embarcaciones de alta velocidad.

Del mismo modo, se intervinieron el turismo y la furgoneta, continuando gestiones para el total esclarecimiento de los hechos.