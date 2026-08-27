Un incendio en un local comercial de San Fernando (Cádiz) deja varios vecinos desalojados y una hospitalizada

Calle donde se ha registrado un incendio en un local comercial de San Fernando - EUROPA PRESS

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

Un incendio registrado en la mañana de este jueves 27 de agosto en el interior de un local comercial de San Fernando (Cádiz) ha provocado el desalojo preventivo de varios vecinos por la presencia de humos, así como una personas que ha tenido que ser trasladada al hospital por problemas respiratorios previos.

Según ha informado el Ayuntamiento de San Fernando, el incendio, registrado en la calle José López Rodríguez está controlado y los técnicos municipales se encuentran evaluando los posibles daños ocasionados en el edificio.

Sobre los vecinos desalojados, se ha indicado que se les ha ofrecido un espacio municipal para que puedan permanecer ahí mientras se evalúa la situación. Además, están siendo acompañados por la alcaldesa, Patricia Cavada, y miembros del gobierno municipal, que se han acercado hasta la zona.

En la intervención participan efectivos de Bomberos, Policía Local y Policía Nacional, que han procedido a acordonar la manzana para garantizar la seguridad.