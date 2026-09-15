El Infoca moviliza 90 efectivos en el incendio de Los Barrios (Cádiz) que presenta una vegetación "muy seca"

Vista del incendio en un paraje de Los Barrios (Cádiz) desde uno de los aviones del Plan Infoca- PLAN INFOCA

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha aumentado sus medios terrestres y mantiene desplegados a unos 90 efectivos, entre ellos 56 bomberos forestales, en el incendio declarado poco antes de las 14,00 horas en el paraje El Pedregoso, marcado inicialmente en el término municipal de Tarifa (Cádiz) y que se ha determinado finalmente en Los Barrios.

El incendio, que no es forestal y no preocupa especialmente por que pueda afectar a masa arbórea, sí se encuentra en una zona de mucha vegetación, la cual está "muy seca" y por ende tiende a arder con más facilidad y más rápido, como han explicado fuentes del Infoca a Europa Press.

Esto se debe a que la humedad relativa es "muy baja", siendo una de las causas que está alargando las tareas de control del fuego.

Respecto al viento que sopla en el lugar del incendio, se ha indicado que sopla con una velocidad de unos 10 kilómetros por hora, lo que es "aceptable" para la labor de los bomberos, no siendo algo que entorpezca las tareas de control y extinción.

Una hora después de su declaración, el Infoca ha anunciado una ampliación de los medios por tierra, con ocho grupos de bomberos Forestales, dos brigadas de refuerzo contra incendios (Bricas), dos técnicos de operaciones y dos agentes medioambientales, sumando así unos 90 efectivos.

Además, se ha pasado de un vehículo autobomba a cinco, y se han añadido dos buldóceres. También se mantiene en la zona una unidad médica de incendios forestales (UMIF).

En cuanto a los medios aéreos, siguen actuando los siete desplegados. En concreto, tres helicópteros semipesados, uno de ellos del Ministerio, un helicóptero pesado, dos aviones anfibios ligeros y uno de coordinación.

El incendio ha generando una densa columna de humo en una zona de monte bajo.