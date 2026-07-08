El Infoca trabaja por tierra en los incendios de Grazalema y Barbate (Cádiz), que siguen estabilizados con menos viento

Vista aérea de Barbate donde se ve con humo la zona del incendio declarado en la tarde del martes 7 de julio. - PLAN INFOCA

CÁDIZ 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca mantiene los incendios de Grazalema y Barbate, en la provincia de Cádiz, en fase de estabilizados, con efectivos terrestres trabajando sobre el terreno antes de pasarlos a la fase de controlados. Cabe destacar que en la provincia el viento que ha estado soplado por momentos con intensidad en estos días ha bajado considerablemente.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de X, recogida por Europa Press, en el incendio declarado el pasado lunes en Grazalema actualmente se encuentra trabajando 19 efectivos por tierra y dos autobombas.

Cabe recordar que el origen de este incendio se ha localizado, en una investigación realizada por la Guardia Civil, se vincula a los trabajos de mantenimiento realizado por un trabajador de un alojamiento rural, situado en la zona de Campobuche, que había estado realizando momentos antes del siniestro.

Según han explicado, estuvo instalando chapas en el tejado de un granero donde se almacenaba y trataba el heno, la paja y todo el elemento necesario para el cuidado de caballos, por lo que el trabajador está siendo investigado.

Por su parte, el incendio declarado en la tarde de este martes en Barbate también se mantiene en fase de estabilizado, con once efectivos por tierra y dos autobombas trabajando en la zona. Además, se ha reabierto totalmente el tráfico en la A-314, donde solo permanecía desde última hora de la tarde cerrado el tramo entre el kilómetro 6,5 y el polígono industrial, que ya está abierto también a la circulación.