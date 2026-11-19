Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), acompañado por la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo (d), y la consejera de Desarrollo Educativo - María José López - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

Izquierda Unida ratificará este sábado 21 de noviembre en asamblea a Inmaculada Nieto, ex parlamentaria andaluza, como candidata a la Alcaldía de Algeciras (Cádiz) para las próximas elecciones municipales de mayo de 2027.

Según ha indicado IU Algeciras en una nota, este acto pondrá fin al proceso desarrollado durante los meses de octubre y noviembre, en el que, con la participación de la militancia y de "un importante número de simpatizantes", el Consejo Local aprobó por unanimidad la propuesta de Nieto como alcaldable, decisión que tiene que ser ahora ratificada por la asamblea.

La coordinadora local de IU, Puri Alonso, ha aseverado que la asamblea local "es consciente del momento político que vive nuestra ciudad", con la reciente moción de censura al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que ha ocupado el cargo los últimos 15 años por el Partido Popular hasta su salida de esta formación en enero.

Es por eso que desde IU han hecho "una gran apuesta en la persona de nuestra compañera Inma Nieto", de la que ha dicho es "una persona de indudable valía e impecable trayectoria.

Desde la federación de izquierdas, han anunciado también que en los próximos meses centrarán su trabajo en la elaboración de un programa de gobierno que "dé respuesta a las demandas ciudadanas y a los retos que presenta Algeciras", así como a la confección de una candidatura que "represente a la mayoría social de la ciudad y suponga un revulsivo para la izquierda local".

"El anuncio de la candidatura de Nieto a la Alcaldía ha supuesto un indudable revulsivo para nuestra organización y para el conjunto de la izquierda algecireña, que ve con optimismo la recuperación del gobierno local para ponerlo al servicio de la mayoría social" ha expresado la dirigente local de IU en Algeciras.

La asamblea local que ratificará este nombramiento se desarrollará en la sede de esta formación política en el centro cívico de La Reconquista, este sábado 21 de noviembre a partir de las 10,30 horas.