Inspeccionan una explotación ganadera en Chipiona (Cádiz) por carecer de permisos administrativos

CÁDIZ 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cádiz, en un operativo dedicado a la inspección de las explotaciones ganaderas, ha localizado una de ellas con graves deficiencias en la localidad de Chipiona, gracias a la colaboración ciudadana, la cual carecería de las correspondientes autorizaciones administrativas. El objetivo de las inspecciones realizadas es la prevención frente a la Peste Porcina Africana y la Gripe Aviar, con especial incidencia durante la campaña de Navidad. Se van a seguir realizando actividades de este tipo con el objetivo de garantizar la calidad de los productos que llegan al consumidor.

Según ha informado el instituto armado en una nota, se trata de inspecciones a explotaciones agropecuarias para prevenir riesgos sanitarios, enmarcadas en las medidas de vigilancia y prevención frente a la Peste Porcina Africana y la Gripe Aviar, con especial incidencia durante la campaña de Navidad, periodo en el que se incrementa el movimiento y comercialización de animales y productos de origen animal.

Dentro de estas actuaciones, se ha llevado a cabo una de ellas en una finca agrícola del término municipal de Chipiona, tras recibir información procedente de colaboración ciudadana, en la que se advertía que dichas instalaciones carecerían de las correspondientes autorizaciones administrativas.

Durante la inspección se ha comprobado la existencia de instalaciones destinadas a la cría y engorde de animales, albergando ganado porcino y aves de corral, sin que constara documentación alguna relativa al origen de los animales, registros de explotación, identificación individual, ni controles sanitarios obligatorios. Asimismo, se constató la gestión irregular de los residuos ganaderos, detectándose el vertido de purines sin la preceptiva autorización administrativa.

Ante los hechos observados, los agentes del Seprona informaron al responsable de la actividad de la obligación de regularizar la situación documental de la explotación, quedando los animales bajo su custodia a disposición de la Autoridad Administrativa competente, que será la encargada de determinar las medidas sanitarias y administrativas oportunas.

Finalmente, la Guardia Civil ha anunciado que el Seprona continuará realizando inspecciones preventivas y de control en explotaciones ganaderas, reforzando la vigilancia durante las fechas navideñas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, la trazabilidad de los animales y la protección de los consumidores.