Intervenidas en Jerez droga, armas y más de 30.000 euros en efectivo en una operación con siete detenidos

Uno de los detenidos en uno de los registros de la operación contra el narcotráfico desarrollada en Jerez. - POLICÍA NACIONAL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han desarrollado en Jerez de la Frontera (Cádiz) un operativo, en el marco de la 'operación Retorno', que se ha saldado con la detención de siete personas, como presuntos responsables de los delitos contra la salud pública y pertenencia de grupo criminal, tras la práctica de siete entradas y registros simultáneos en diferentes inmuebles de la ciudad donde, además, se ha intervenido droga, armas y más de 30.000 euros en efectivo.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, el dispositivo policial se desarrolló el pasado 17 de julio de forma coordinada, permitiendo la ejecución simultánea de los registros autorizados por la autoridad judicial y garantizando el correcto desarrollo de la actuación.

Como resultado de los registros los agentes intervinieron un total de 350 gramos de heroína, 370 de heroína, 30.000 euros en efectivo, un arma prohibida con 36 cartuchos, cinco armas blancas, dos vehículos de alta gama, una máquina de envasar al vacío, siete balanzas de precisión y diferentes útiles para manipulación y envasado de la droga.

Además, en el transcurso de la investigación, los agentes interceptaron 12.590 gramos de cogollos de marihuana ocultos en un envío de altavoces de música que tenía como destino un país de Centroeuropa, evitando con ello su distribución en el mercado ilícito.

El principal investigado y presunto líder del grupo criminal ya se encontraba en prisión, tras haber sido detenido por la Policía Nacional el pasado 7 de julio como presunto autor de los delitos de tentativa de homicidio, extorsión, amenaza y tenencia ilícita de armas.