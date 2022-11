IU afirma que los presupuestos de la Junta "no apuestan por la provincia de Cádiz" y "solo el 20% son fondos propios"

CÁDIZ, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de IU en Cádiz, Jorge Rodríguez, ha afirmado que los presupuestos de la Junta "no apuestan claramente por los ciudadanos de esta provincia" y ha afirmado que las cuentas que presentan "no se ajustan a la realidad, ya que para empezar, las comparan con las cuentas de 2022, donde no ha habido presupuestos porque fueron prorrogados".

Según Rodríguez, "estos presupuestos tienen un incremento para la provincia de Cádiz de un 5%, que nada tiene que ver con los anuncios de más de 500 millones de euros en inversiones, que en función del número de habitantes, es de las provincias que menos va a recibir en toda Andalucía, cuando está a la cabeza, por desgracia, en desempleo y precariedad en Andalucía".

En una nota, ha lamentado que, de lo anunciado por el PP, "no llega ni a 45 millones de euros las inversiones de fondos propios que la Junta va a invertir en la provincia de Cádiz". "El 80% de lo que viene recogido en los presupuestos para esta provincia vienen financiados o por fondos ITI del Estado o por fondos Next Generation, tanto del Estado como de Europa", ha afirmado el coordinador provincial de IU.

En este sentido, ha añadido que "las pocas inversiones que va a hacer en la provincia, lo va a hacer en dos sectores fundamentales, en el de educación y en el de la sanidad, pero para quién, para los centros privados y para los centros concertados, que son los únicos que aumentan la dotación presupuestaria en la provincia y una vez más van a seguir aumentando los presupuestos en sanidad, pero en la sanidad de Pascual".

Rodríguez ha criticado que "nada se dice de los nuevos centros de salud que son necesarios, de mejorar las condiciones de los sanitarios en la provincia y de cómo van a dejar de cerrar los centros de salud en los municipios en los que, en los meses de julio y agosto, y en las pedanías de la mayoría de municipios de las zonas rurales se cierran cada verano sin atender a los ciudadanos".

En este sentido, ha añadido que "tampoco se dice en los presupuestos cómo se va a paliar esa situación o cómo se van a mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de la ayuda a domicilio del sector de la dependencia, cómo se va a combatir la necesidad imperiosa de contar con más profesionales en los centros de salud, del Hospital de Cádiz o de las promesas electorales de infraestructuras tan básicas y necesarias como la carretera A-382 desde Arcos a Antequera, la cual se viene recogiendo presupuesto tras presupuesto y campaña tras campaña".

Para Rodríguez, "las prioridades del PP, con mayoría absoluta y sin mayoría, siguen siendo las mismas, invertir en lo privado y disminuir ingresos de servicios públicos para justificar luego las privatizaciones".

Rodríguez ha garantizado que IU, a través del grupo parlamentario de Por Andalucía, presentará enmiendas a los presupuestos andaluces, que serán escuchadas, pero no atendidas" e irán encaminadas a mejorar "la protección social, la defensa de los servicios públicos y a que la Junta atiende de una vez a esta provincia".