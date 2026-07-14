IU busca el apoyo de Diputación de Cádiz para el reconocimiento de la nacionalidad española a saharauis y descendientes

Ramón Galán, portavoz de IU en Diputación. - IU

CÁDIZ 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

IU buscará este miércoles el respaldo del Pleno de la Diputación de Cádiz a una moción de apoyo a la Proposición de Ley presentada en el Congreso de los Diputados por el grupo Sumar para el reconocimiento del derecho a optar a la nacionalidad española de las personas saharauis nacidas bajo administración española y de sus descendientes.

Además, según ha indicado IU en una nota, la moción que defenderá el diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, insta al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a "impulsar la tramitación y aprobación de dicha iniciativa legislativa, garantizando una solución justa y reparadora para la población saharaui afectada".

Por último, IU pide "reafirmar el compromiso de la Diputación de Cádiz con la defensa de los derechos humanos, el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas relativas al Sáhara Occidental".

La proposición de IU alude a "la vinculación histórica, jurídica y humana especial derivada de la administración española del Sáhara Occidental hasta 1975" que la población saharaui mantiene con España y recuerda que "durante décadas, miles de saharauis nacieron bajo soberanía y documentación española, formando parte de un territorio que tenía la consideración de provincia española".

Asimismo, señala que "la retirada de España del Sáhara Occidental en 1975 y la posterior ocupación marroquí provocaron el exilio de gran parte de la población saharaui, que desde entonces vive entre los campamentos de refugiados de Tinduf, los territorios ocupados y la diáspora internacional, a la espera de una solución justa y definitiva conforme al derecho internacional y a las resoluciones de las Naciones Unidas".

En este sentido, ha afirmado que "España mantiene una responsabilidad histórica y moral con el pueblo saharaui, reconocida por amplios sectores sociales, institucionales y políticos", y en este contexto se enmarca la Proposición de Ley registrada por el grupo Sumar en el Congreso de los Diputados, cuyo principal objetivo es "reparar una injusticia histórica y otorgar seguridad jurídica a miles de personas que mantienen vínculos evidentes con España, facilitando, además, su integración social y administrativa".