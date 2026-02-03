Jerez (Cádiz) alcanza los 150 desalojados y prevé llegar a 900 este martes como medida preventiva ante el temporal

Imágenes del río Guadalete a su paso por la barriada de la Corta. - Francisco J. Olmo - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha informado que actualmente 150 vecinos han sido desalojados debido al temporal, de los cuales 38 han sido realojados por el Ayuntamiento. Además, ha señalado que a esta cifra "podrían sumarse otros 750 desalojados" a lo largo de la jornada de este martes, lo que elevaría el total a "unas 900 personas", como medida preventiva ante las previsiones meteorológicas para este miércoles por la borrasca Leonardo.

Según ha detallado en una nota de prensa, los desalojos se están llevado acabo por parte de la Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional. Está previsto que se alcancen en torno a un total de 200 viviendas en varias zonas como Las Pachecas, Cejos del Inglés, La Ina, Lomopardo, la Greduela, la Mesa del Corral en La Barca, San Isidro del Guadalete, El Rabanito en Guadalcacín, El Portal, El Portalillo, La Corta en la zona de la Venta Las Angulas y se está valorando desalojar en Nueva Jarilla.

En este contexto, ha explicado que "el río se encuentra en alerta roja y se pueden producir inundaciones importantes, incluso inundarse zonas que no se inundaban desde hace 50 años". "Por tanto, en cuanto a los desalojos no sólo se ha tenido en cuenta las últimas inundaciones sino que también gracias a la experiencia de la teniente de alcaldesa de Medio Rural, Susana Sánchez, se ha ampliado el margen de seguridad".

El Ayuntamiento de Jerez ya comenzó el pasado lunes a preparar el operativo manteniendo una reunión con todos los delegados, directores de los servicios municipales y los cuerpos de seguridad para explicarles las medidas a llevar a cabo desde este martes.

El Puesto de Mando Avanzado que se encontraba en La Cartuja se ha trasladado a la Jefatura de la Policía Local donde también se encuentra activado el CECOP con el objetivo tanto de monitorizar la crecida del río Guadalete como tomar medidas ante las posibles consecuencias de la borrasca Leonardo en la zona urbana. Igualmente, se ha habilitado IFECA como centro del operativo de los Servicios Públicos para gestionar, coordinar y supervisar actividades críticas, emergencias o seguridad.

En este contexto, la alcaldesa ha reiterado un llamamiento a la prudencia y a seguir la información a través de los canales oficiales, tanto sobre las medidas que se adopten como sobre la evolución meteorológica. Además, ha señalado que el Ayuntamiento trabaja "como si estuviéramos en alerta roja", ante la posibilidad de que la situación se agrave en el río y en la ciudad, subrayando que la prioridad es la protección de las personas y poniéndose a disposición de todas las instituciones.

Tras confirmarse la gravedad de la situación por parte de la Junta de Andalucía, ha indicado que se van a adoptar medidas, algunas ya iniciadas este martes y otras previstas para esta tarde, agradeciendo la colaboración de asociaciones y entidades.

Asimismo, ha informado de la activación de un protocolo para atender a las personas sin techo en el complejo deportivo de Chapín, donde ya hay acogidas varias personas y cuentan con la presencia de Cruz Roja y asistentes sociales. "Chapín permanecerá abierto como refugio, con personal cualificado que realizará un triaje para posibles traslados a hoteles u hospitales", ha señalado.

CORTES DE CALLES Y RETIRADA DE VEHÍCULOS

Desde el lunes se están instalando carteles de prohibido aparcar en las zonas vulnerables y en los accesos a la zona de la Liberación para facilitar el paso de camiones de limpieza y servicios de agua. Se prohibirá aparcar del 3 al 5 de febrero. Además, esta noche se procederá a la retirada de coches y el corte selectivo de calles vulnerables tales como Porvera, Honda, Arcos, Alameda Cristina, Paquera de Jerez, calle Sudáfrica, Puente de las Olimpiadas, Puente de La Pepa, zona de la venta El Quitagolpe, zona Zafer, La Liberación, San Enrique y Las Flores.

La alcaldesa ha explicado que, en zonas como Porvera, "se han revisado los árboles, aunque la situación es compleja, el exceso de humedad daña las raíces y, con el viento, pueden caerse". Además, se reubicarán los contenedores de basura a áreas no afectadas y se refuerza la limpieza de alcantarillado e imbornales. El protocolo también contempla el cierre de parques públicos, instalaciones deportivas, el Zoobotánico, cementerio y mercados, así como la suspensión de actividades municipales en centros abiertos y cerrados, incluidos los centros de participación activa y asistenciales dependientes de la Junta.

El Gobierno local ha decidido suspender el servicio de limpieza en colegios y dependencias municipales, así como el transporte público urbano y rural, por los riesgos para conductores y usuarios. También se paraliza el servicio de ORA, el cementerio y Las Calandrias, y se ha pedido a los ayuntamientos que no trasladen residuos. La basura no se recogerá hasta nuevo aviso. Los trabajadores de limpieza viaria, parques y jardines, personal municipal y las concesionarias (Villar, INUR, SICE y alumbrado público) permanecerán localizables y con maquinaria preparada para actuar cuando termine la alerta.

Aquajerez y el 010 estarán operativos y reforzados con seis personas adicionales para atender el teléfono de incidencias. Además, se han reforzado las plantillas de los servicios municipales mediante contrataciones extraordinarias y se mantiene comunicación con Teletaxi para coordinar sus servicios si fuera necesario.

Todo el operativo de limpieza se ha trasladado a Ifeca, ante la previsión de posibles inundaciones en El Portal. Allí se encuentran disponibles: dos camiones, tres furgonetas y una retroexcavadora de UNEI, así como vallas y un remolque de la concesionaria Villar, y cinco pick-ups y una retroexcavadora de la UTE. Por su parte, Comujesa aporta cinco autobuses y un camión canasta, todo preparado para su uso inmediato si fuera necesario en las próximas horas. Asimismo, Sementales ha sido habilitado como albergue para animales, y se ha informado a las protectoras. Actualmente, se encuentran en sus instalaciones 15 perros, un pony, un caballo y seis gatos.

AYUDA A DOMICILIO

En lo que respecta al servicio de ayuda a domicilio, se atenderá únicamente a los grandes dependientes, solicitando también la colaboración de sus familiares. Se está trabajando en la reorganización del servicio para que los trabajadores puedan atender a usuarios más cercanos a sus residencias, evitando desplazamientos largos. Durante este martes se han realizado más de 4.000 llamadas a usuarios y familiares, y se ha contactado con más de 1.200 auxiliares de ayuda a domicilio para informarles sobre la situación y los servicios que se prestarán durante la jornada del miércoles.

Asimismo, en el Palacio de Deportes de Chapín se garantizará la presencia de dos auxiliares de ayuda a domicilio el miércoles y el jueves, de 8,00 a 21,00 horas. Las auxiliares que deban prestar servicios contarán con el apoyo del servicio de taxi para sus desplazamientos. En cuanto a servicios sociales, el Centro Social de La Granja y la OAC de la Zona Sur dispondrán de servicios mínimos este martes para atender cualquier necesidad.

Por otro lado, la Delegación de Urbanismo ha dispuesto durante la jornada de este martes un dispositivo para informar a los establecimientos de hostelería y comercios que retiren de la vía pública todo tipo de elementos de terrazas de veladores y otro tipo de elementos como máquinas expendedoras o muebles auxiliares así como que mantengan recogidos y asegurados toldos, cerramientos estables, entarimados y otro tipo de elementos.

Igualmente, se ha comunicado a las obras de las calles más vulnerables que retiren las cubas de escombros, vallados de obra y otros elementos de la vía pública. Los inspectores han revisado elementos susceptibles de ser volados por el viento y se han retirado y se ha revisado también el estado de las fachadas.