Archivo - Imagen de una zambomba en Jerez de la Frontera. (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

Jerez ya vive una de sus fiestas grandes del año, la Navidad. Con el alumbrado oficial de las calles en la noche de este viernes, comienza una frenética celebración donde las zambombas, una de las señas de identidad de la Navidad jerezana, declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta de Andalucía, serán las grandes protagonistas hasta el próximo 25 de diciembre. Una vez nacido el Niño Jesús, todo se centrará ya en la llegada del nuevo año y de los Reyes Magos.

Con todo esto, este fin de semana, primero oficial para la celebración de zambombas, serán más de una decena las programadas con especial protagonismo, como cada año, de las organizadas por las hermandades de la ciudad, como la Hermandad del Cristo o de la Clemencia, que a partir de las 14 horas de este sábado organizan las suyas. La primera de ellas en la plaza Cristo de la Expiración y la segunda en la céntrica plaza de la Asunción, en pleno corazón del centro jerezano, junto al Ayuntamiento.

A estas se le suman una cada día en la plaza Canterbury, otra en la plaza Plateros organizada por La Gabriela u otras en diferentes bares de referencia de la ciudad.

Serán estos los primeros días a la espera de los grandes citas con las zambombas, como son cada fin de semana de diciembre, con especial atención a los del fin de semana del puente de la Inmaculada donde como cada año se esperan que las calles de Jerez se abarroten de jerezanos y visitantes.

Para todo ello, una Junta Local de Seguridad ha preparado un dispositivo especial con medidas ante la elevada afluencia de público que registrará la ciudad con motivo de las celebraciones programadas, reforzando la coordinación entre las distintas administraciones y los cuerpos de seguridad y emergencias.

"La Navidad representa una magnífica oportunidad para Jerez, para disfrutar de nuestras tradiciones y compartir unas celebraciones que forman parte de nuestra identidad, pero también requiere de una organización rigurosa que garantice la seguridad, la movilidad y la convivencia", señaló la alcaldesa cuando se presentaron las medidas.

Una de las medidas es la activación del Plan Territorial de Emergencias en situación operativa 0 desde la madrugada del 19 al 20 de noviembre, coincidiendo con el inicio de la Navidad y el encendido del alumbrado extraordinario, hasta la finalización de la jornada del 6 de enero. Igualmente, para este año se constituye un Centro de Coordinación Operativa (CECOP) virtual, mientras que el dispositivo presencial se establecerá durante el encendido del alumbrado y en las jornadas de mayor afluencia, especialmente con motivo de las zambombas, el Cartero Real, la Cabalgata de Reyes y las celebraciones de Fin de Año.

Una de las principales novedades del dispositivo es la delimitación previa de zonas de especial concentración de público, fundamentalmente en el centro histórico, que precisarán de una atención reforzada por parte de los servicios de seguridad y emergencias. Esta medida permitirá, tal y como explicó la alcaldesa, identificar con antelación "los espacios de mayor complejidad y asignar los efectivos necesarios para actuar de manera coordinada", asimismo, y dentro de estas zonas, "se establecerán corredores de emergencia destinados a garantizar el acceso de ambulancias, Bomberos y otros servicios de intervención, incluso en momentos de elevada ocupación de las calles".

Otra novedad destacada es la definición con carácter previo de puntos críticos, especialmente en calles estrechas, cruces y espacios de gran concentración de personas, para reforzar las medidas preventivas tanto desde el punto de vista de las emergencias como de la movilidad peatonal.

Igualmente, se pone en marcha de un protocolo específico de circulación peatonal, con señalización de los itinerarios y sentidos de desplazamiento más adecuados para evitar aglomeraciones y facilitar que los ciudadanos puedan transitar con seguridad por las calles del centro.

En materia de movilidad, también se han introducido mejoras sobre el dispositivo de la pasada Navidad, como el refuerzo en el control del acceso a los autobuses situados en la calle Puerto, que se organizará desde la zona de Cuatro Caminos, de manera que la entrada de usuarios se produzca progresivamente y se eviten los atascos y situaciones de saturación registrados en anteriores celebraciones.

También se ampliará el servicio de taxis con la incorporación de 54 vehículos procedentes de otros municipios, y con el objetivo de atender el incremento de la demanda durante los días de mayor afluencia. Además, el dispositivo de movilidad mantendrá las lanzaderas y las bolsas de aparcamiento utilizadas habitualmente en Navidad.

En relación con los servicios de limpieza, los operativos se activarán a partir de la 1,30 de la madrugada tras las zambombas, por lo que se ha establecido la necesidad de que los efectivos de seguridad faciliten previamente el desalojo de las zonas afectadas para permitir la intervención de los equipos de limpieza.