Jerez declara su pasión por las dos ruedas con una gran caravana motera previa al Gran Premio de España de MotoGP

Archivo - Caravana motera con motivo del Gran Premio de España en el circuito de Jerez en 2024 - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La unión entre Jerez de la Frontera y el mundo de las motos es una relación que viene de largo y que se ha ido afianzando con los años con la celebración en el circuito de Jerez-Ángel Nieto del Gran Premio de España de MotoGP, una prueba que no ha faltado en los últimos 40 años en esta localidad, que un año más va a volver a declarar su pasión por este deporte con una gran caravana motera.

De esta manera, el jueves por la tarde miles de motos se dirigirán desde el circuito hasta el centro de Jerez en un acto que supondrá el pistoletazo de salida a un fin de semana en que los motores rugirán por toda la ciudad y también en el circuito.

En concreto, esta caravana motera partirá a las 18,30 horas con la previsión de llegar a la Alameda Cristina en torno a las 19,15 horas del jueves. Las más de 3.000 motocicletas estimadas que participarán en esta ruta tendrán su lugar de aparcamiento en la céntrica calle Porvera.

Tras este primer gran evento, se celebrará la entrega de los Premios del Motor Ciudad de Jerez en el espacio habilitado junto al boulevard de la Alameda Cristina, frente al Palacio Domecq, unos galardones que recocerán a pilotos José Antonio Rueda y Jorge Lorenzo.

A lo largo del fin de semana, la ciudad vibrará con el ambiente motero, organizando conciertos gratuitos de grupos tributo a Bon Jovi, Abba, Loquillo, Marea o Extremoduro, todo ello en la Alameda Vieja, donde también habrá foodtrucks con comidas de distintos países, y la actuación especial el viernes del grupo Mojinos Escocíos en la plaza de la Asunción.

Además, Los Claustros de Santo Domingo acogen una exposición de vehículos clásicos, disponible hasta el domingo, y la avenida Álvaro Domecq una zona de exhibición de motos y espectáculos de minivelocidad, pitmotard y supermotard el viernes y sábado.

En otro punto más alejado del centro, en la avenida Europa habrá actividades que incluirán animación musical, stands, atracciones y foodtrucks. El viernes contará con la participación de DJ Mori, DJ Paquito Moreno, el Grupo 20 de abril, Dani Devil DJ y Toni Rubiales, mientras que el sábado actuarán Batanero, Antonio Narváez, Elsueco, DJ Mori y Andre Lupion.

Con todo esto, se busca seguir reteniendo a los aficionados a las motos que acuden el fin de semana a las carreras en el circuito de Jerez, y que no abandonen la ciudad para acudir a otros puntos de la provincia que también atraen a numerosos moteros como El Puerto o Rota.

A nivel de ocupación, Jerez está al 95% de reservas en sus hoteles, un lleno casi técnico al acoger a aficionados, visitantes y también a los equipos de las escuderías que competirán durante el fin de semana en el circuito.

Para que todo se desarrolle con normalidad y sin incidentes, el dispositivo de seguridad contempla la participación de más de 2.700 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta localidad y en otros puntos de la Bahía de Cádiz.

En torno a 1.900 agentes de la Guardia Civil realizarán tareas relacionadas con el dispositivo, 288 de los cuales forman parte de la Agrupación de Tráfico, con aproximadamente 102 en las inmediaciones del Circuito de Jerez. Se dispondrá de un helicóptero para vigilancia aérea, drones y sistemas anti drones para control del espacio aéreo, unidades motorizadas y montadas (caballos), así como perros especializados en detección.

Por su parte, la Policía Nacional empleará a más de 835 agentes y se coordinará con las policías locales de Jerez, El Puerto de Santa María y Sanlúcar para atender la presencia de aficionados en los cascos urbanos de las ciudades, algunas de cuyas calles serán abiertas parcial y temporalmente a la presencia de moteros con criterios de flexibilización, para beneficiar al comercio local, y control, para evitar molestias a los vecinos.

Una de las novedades del dispositivo es el incremento de la cooperación internacional, con presencia operativa e institucional mediante delegaciones extranjeras. Para ello, se contará con diez agentes de la Guardia Nacional Republicana portuguesa y dos de la Gendarmería francesa, además de una representación de Senegal, lo que facilita la atención a ciudadanos internacionales y refuerza la cooperación policial.