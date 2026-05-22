Jet2.com estrena una nueva ruta de Jerez (Cádiz) a Londres y eleva a cuatro las conexiones aéreas con Reino Unido

Avión de Jet2.Com llegando al aeropuerto de Jerez de la Frontera procedente de Londres, en una nueva ruta de la aerolínea. - JET2.COM

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La aerolínea Jet2.com ha celebrado su segundo año operando en el aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz) con el estreno de un vuelo directo con Londres-Stansted, elevando de esta manera a cuatro las conexiones con Reino Unido, al estar vigentes las rutas con Manchester, Leeds y Birmingham.

Los pasajeros procedentes de la capital inglesa han aterrizado este viernes a las 12,30 horas en el aeropuerto jerezano y han sido recibidos en la zona de llegada por un comité de bienvenida, como ha indicado la compañía aérea en una nota.

Con la consolidación de las tres rutas lanzadas el año pasado y al estreno de esta nueva a Londres, Jet2 prevé un crecimiento del 126% en plazas ofertadas en comparación con verano de 2025, pasando de unas 15.000 plazas en llegada a más de 34.000 a lo largo de una temporada que se alargará hasta el 1 de noviembre.

Como se ha señalado, estas cuatro rutas programadas serán todas exclusivas de la aerolínea, siendo el único operador que ofrezca vuelos desde áreas del país más allá de la capital inglesa.

El consejero delegado de Jet2, Steve Heapy, se ha mostrado "encantado" de celebrar "un primer año increíblemente exitoso" en el aeropuerto de Jerez, afirmando que con el lanzamiento de una nueva ruta a Londres-Stansted "demostramos nuestro compromiso total con la región".

En ese sentido, ha hablado de que este verano su aerolínea ofrece "más del doble de plazas a Jerez que el año pasado", siendo además "la única aerolínea" que ofrece vuelos desde otras zonas del Reino Unido, más allá de Londres. "Nuestra llegada y el crecimiento que hemos experimentado en Jerez demuestran el firme compromiso de Jet2 con el desarrollo del turismo en toda España, y en particular en los aeropuertos regionales", ha manifestando, trasladando su "ilusión por el futuro".

Por su parte, el diputado provincial de Turismo y vicepresidente cuarto de la Diputación Provincial de Cádiz, Germán Beardo, ha hecho referencia a que Jet2 "aumenta su apuesta" por la provincia de Cádiz con esta cuarta ruta, que además, ha continudao, "nos sirve para recuperar la conexión directa con Londres".

"Desde hace varios años venimos trabajando con esta aerolínea y ahora estamos obteniendo los frutos. Primero el año pasado con las rutas con Leeds, Birmingham y Manchester y ahora con Londres Stansted", ha declarado.