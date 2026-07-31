El 'Juan Sebastián de Elcano' regresa a Cádiz tras completar su XCVIII Crucero de Instrucción

Integrantes del XCVIII Crucero de Instrucción de Elcano a su llagada a Cádiz. - ARMADA ESPAÑOLA

CÁDIZ 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El buque-escuela 'Juan Sebastián de Elcano' ha atracado este viernes en el muelle Ciudad de Cádiz tras iniciar el pasado 10 de enero su XCVIII Crucero de Instrucción desde el mismo puerto gaditano con 73 guardiamarinas, de las promociones 428 de Cuerpo General y 158 de Infantería de Marina, a bordo. Posteriormente, iniciará el tránsito hacia la Base Naval de La Carraca.

En una nota, la Armada ha recordado que su última escala tuvo lugar en Nueva York entre los días 4 y 8 de julio, donde participó en la parada naval conmemorativa del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos junto a otros 20 buques escuela de diferentes países.

El Crucero de Instrucción ha constado de once escalas, diez de ellas en el extranjero. Tras recalar en Santa Cruz de Tenerife (España), el buque puso rumbo al Caribe donde visitó Puerto España (Trinidad y Tobago), San Juan (Puerto Rico), Santo Domingo (República Dominicana), Veracruz (México), Puerto Limón (Costa Rica) y Willemstad (Curaçao). Posteriormente tránsito hacia Estados Unidos, con escalas en Galveston, Norfolk, Baltimore y Nueva York.

En total, el emblemático buque de la Armada ha navegado más de 20.000 millas por el océano Atlántico y el mar Caribe. Durante el crucero, el Juan Sebastián de Elcano ha desarrollado las dos principales misiones que tiene encomendadas: contribuir a la formación integral-marinera, militar, social y humana- de los guardiamarinas, como parte de su plan de estudios en la Escuela Naval Militar, y apoyar la acción exterior del Estado mediante su presencia en los puertos visitados.