Jucil considera "un despropósito" el balance del Ministerio del Interior en la lucha contra el narcotráfico en Andalucía

CÁDIZ 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Guardia Civil Jucil ha considerado "un despropósito" las cifras publicadas por el Ministerio del Interior en relación con los resultados del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, asegurando que "los datos expuestos no reflejan la realidad que viven los agentes sobre el terreno".

En este sentido, en una nota, ha añadido que la disminución en las incautaciones de droga es una "muestra evidente de falta de medios humanos y materiales con los que cuentan las unidades desplegadas en la zona, que se añade a las menores detenciones realizadas en 2024, un 3,8% menos respecto a 2023".

Asimismo, ha expuesto que según los datos del Ministerio en 2024 se han incautado 150.802 kilos de hachís y 44.206 kilos de cocaína, cifras que muestran un descenso respecto a años anteriores. "El Ministerio lo atribuye a una supuesta menor producción en Marruecos y al desplazamiento de las rutas de tráfico, pero la realidad es que hay menos decomisos porque no hay suficientes recursos para interceptar la droga", ha asegurado Jucil.

En este sentido, ha afirmado que "prueba de ello es que el precio de estas sustancias en el mercado negro ha caído drásticamente, lo que indica un incremento en la cantidad de droga que ha logrado entrar en España sin ser detectada y esto es consecuencia directa de la falta de medios adecuados para combatir el narcotráfico".

Asimismo, Jucil ha indicado que el Ministerio afirma que las plantillas de la Guardia Civil y la Policía Nacional han crecido un 11,8% desde 2018, y ha reclamado "que informen de las cifras reales de efectivos y del catálogo, algo que se viene solicitando por activa y por pasiva a la dirección general y se viene denegando continuamente".

"Lo que ha ocurrido es que se ha producido una reorganización interna de los efectivos, trasladando compañeros que antes estaban en OCON-Sur a Policía Judicial y al EDOA, dejando desprotegidas las unidades de las que provenían", ha señalado Jucil, que ha afirmado que "no ha habido un refuerzo real sino una redistribución de personal que ha debilitado otras áreas operativas".

En cuanto a los medios materiales, "el balance es igualmente negativo", según Jucil, ya que "no solo no ha habido un aumento real, sino que los equipos actuales están en pésimas condiciones". "Embarcaciones inservibles, ya que todas las embarcaciones entregadas están averiadas, lo que impide su uso efectivo en la lucha contra las narcolanchas, así como vehículos deteriorados con coches que superan los 250.000 kilómetros, muchos sin sistemas de seguridad antiempotramiento", ha apuntado la asociación, que ha añadido que "se están entregando coches eléctricos e híbridos que no son adecuados para el trabajo en la zona, debido a las exigencias de velocidad y resistencia necesarias en intervenciones contra el crimen organizado".

Por ello, Jucil ha instado al Ministerio del Interior a "reconocer la realidad de la situación en el Campo de Gibraltar y, sobre todo, el resto de provincias andaluzas a donde se ha desplazado el narcotráfico, y tomar medidas concretas para dotar a la Guardia Civil de los recursos humanos y materiales necesarios para realizar su labor con eficacia y seguridad", entre ellas, la recuperación del Ocon-Sur.

En este sentido, ha apuntado que "desde su desmantelamiento injustificado en 2022 el balance es notablemente negativo, y no se trata solo de estadísticas, sino de la seguridad de los agentes y de la ciudadanía, y sin los medios adecuados la lucha contra el narcotráfico se convierte en una tarea imposible".