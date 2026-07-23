Los jugadores del Algeciras CF pasan los reconocimientos médicos en el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar

Un jugador del Algeciras pasando el reconocimiento médico. - QUIRÓNSALUD

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

Los integrantes de la primera plantilla del Algeciras Club de Fútbol han pasado en estos últimos días los reconocimientos médicos de inicio de temporada en las instalaciones del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, cumpliendo así con los requerimientos de la Primera RFEF, categoría en la que vuelve a competir el conjunto albirrojo en la campaña 2026-27.

En una nota, Quirónsalud ha señalado que el club algecirista, uno de los principales referentes deportivos del Campo de Gibraltar, ha vuelto a apostar de este modo por el centro hospitalario de Palmones para realizar las pruebas pertinentes que permitirán la inscripción de los jugadores en la tercera categoría del fútbol nacional.

Los futbolistas se han sometido a las pruebas obligatorias de forma progresiva, en función de las renovaciones y nuevos fichajes, calibrando el estado de forma que presentan los componentes de la plantilla tras la vuelta a los entrenamientos hace pocas semanas después del parón estival. El objetivo era descartar posibles cardiopatías que puedan resultar incompatibles con la práctica del deporte profesional.

En este chequeo médico de la fase de pretemporada se incluye la realización de una anamnesis o historia clínica en la que se han recogido todos sus antecedentes personales y familiares y su situación actual, sus síntomas actuales si es que los tienen, una exploración física, detallada, un electrocardiograma para una valoración cardiológica inicial, un ecocardiograma para visualizar el corazón directamente de la pantalla y su tamaño, la fuerza con la que corazón bombea la sangre y las válvulas cardíacas, según ha explicado Quirónsalud.

Finalmente, han terminado con una prueba de esfuerzo para ver el comportamiento y la respuesta del corazón ante el ejército físico y, con eso se ha completado una valoración muy exhaustiva de todos ellos, según ha detallado el especialista en Cardiología del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, Manuel Ruiz Ruiz, que lleva ya 14 años realizando los reconocimientos médicos del club albirrojo a través de Quirónsalud.

El doctor Ruiz ha agregado que "todos los jugadores que hemos visto han superado un éxito el chequeo y los hemos declarado aptos para la práctica deportiva sin evidencia de cardiopatía estructural".

Estos reconocimientos forman parte del acuerdo de colaboración que, un año más, el Algeciras CF ha renovado con el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar y el Centro Médico Quirónsalud Algeciras garantizando las óptimas condiciones de salud de los componentes de la plantilla para abordar la competición, y que incluye, además de los reconocimientos médicos y pruebas diagnósticas como principal proveedor de servicios de salud del club, acciones conjuntas de promoción de la salud en el deporte, así como visitas de miembros de la entidad alborrija al hospital y el centro médico en fechas señaladas como el Día Mundial de la Salud para repartir camisetas oficiales del club entre los pacientes ingresados.