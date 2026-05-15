La Junta abona casi once millones de euros a municipios de la provincia de Cádiz por anticipos de las borrascas

Archivo - Plaza de Grazalema la tarde del 4 de febrero antes de ser el municipio desaolado por las borrascas. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha abonado a los municipios y entidades locales de Cádiz las ayudas para reparar los daños causados por las borrascas del pasado invierno, siendo la primera provincia en recibir estos anticipos que van destinados a paliar los daños ocasionados por el tren de borrascas del pasado invierno y que ascienden a 10.806.372 euros.

Según los datos de la Junta consultados por Europa Press, de las ayudas concedidas más de dos millones de euros están destinadas a Grazalema (2.047.343 euros), más de 1,4 millones tendrán como destino Jerez y más de 1,1 millones de euros van a Algeciras.

Además el municipio de Alcalá de los Gazules ha recibido 217.497 euros, Alcalá del Valle 37.548 euros, Algar 69.735, Algodonales recibirá 62.086 euros, Arcos de la Frontera 762.258 euros, Barbate 51.031 euros, Benalup-Casas Viejas 21.924 euros, Benaocaz 76.299 y Bornos 59.675 euros.

Por su parte, para la ciudad de Cádiz la asignación se corresponde con 249.254 euros, mientras que Castellar de la Frontera recibirá 55.968 euros, Chiclana de Frontera tiene una ayuda de 582.352 euros, Chipiona de 48.385 euros, Conil de la Frontera 33.000 euros, El Gastor 148.335 euros y la localidad de Espera 66.096 euros.

En cuanto a las Entidades Locales Autónomas (ELA) de Jerez las ayudas se establecen en 69.000 euros para San Isidoro del Guadalete, mientras que la Barca de la Florida recibe 27.569 euros, El Torno 45.598 euros, Nueva Jarilla 50.494 euros, Estella del Marqués 57.135 euros y Guadalcacín de 50.870 euros.

El municipio de Jimena de la Frontera también afectado especialmente por las borrascas, ha recibido una subvención de 275.318 euros, mientras que en La Línea de la Concepción la ayuda es de 155.001 euros y en Los Barrios de 178.311 euros. Para la localidad de Medina Sidonia el importe de la ayuda es de 84.702 euros, para Olvera de 127.760 euros, Paterna de Rivera 24.798 euros y Prado del Rey 85.165 euros.

Igualmente, en el Campo de Gibraltar, San Roque ha recibido una ayuda de 240.655 euros y San Martín del Tesorillo de 344.163 euros, mientras que en la zona de la Bahía la localidad de Puerto Real tiene una ayuda de 78.186 euros y San Fernando de 129.102 euros. Ya en la Costa Noroeste, para Sanlúcar de Barrameda el importe es de 115.449 euros, para Rota de 55.752 euros y para Trebujena de 51.996 euros.

Por su parte, en el municipio serrano de Setenil de las Bodegas la ayuda es de 121.088, mientras que en Villaluenga del Rosario la ayuda asciende a 286.526 euros, en Puerto Serrano es de 136.050 euros, en Ubrique de 307.036 euros, en Torre Alháquime de 65.223 euros, en Villamartín de 46.875 euros y en el municipio de Zahara de 181.392 euros.

Finalmente, a Tarifa le ha correspondido una ayuda de 84.117 euros, Vejer de la Frontera tendrá una ayuda de 56.950 euros y la ayuda para la ELA de Zahara de los Atunes asciende a 38.037 euros.

Cabe recordar que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del pasado 6 de abril publicó el acuerdo de 30 de marzo de 2026 del Consejo de Gobierno, por el que se determinaban las cuantías máximas de ayudas por municipio y entidad local autónoma por las incidencias producidas por el impacto de las borrascas en todo el territorio de Andalucía entre el 23 de enero y el 16 de febrero.