Junta destaca actuaciones para reforzar la seguridad vial en las carreteras A-384 y A-2231 en Cádiz

El consejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet, en la comisión parlamentaria del 7 de octubre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet Sánchez, ha asegurado que la seguridad vial es una "prioridad" para su gobierno, destacando actuaciones en esa materia en las carreteras A-384, que une Arcos de la Frontera (Cádiz) con Antequera (Málaga), y en la A-2231 entre Barbate y Zahara de los Atunes, en la provincia de Cádiz.

Así lo ha manifestado en respuestas a preguntas orales, recogida por Europa Press, sobre actuaciones en ambas carreteras formuladas por Por Andalucía y PSOE en la comisión de Fomento del Parlamento andaluz.

Respecto a la presunta de Por Andalucía sobre actuaciones para mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en la carretera A-384, Muñoz-Atanet ha defendido que el "compromiso" es seguir impulsando las actuaciones e inversiones necesarias para reforzar la seguridad vial en dicha vía, un "eje estratégico" que une Cádiz y Málaga a través de la Sierra gaditana, y que es "esencial para la movilidad y la actividad económica y vertebración de las comarcas por las que discurre".

En ese sentido, ha respondido que el Gobierno andaluz "es consciente" de la importancia de esta infraestructura y trabaja en actuaciones inmediatas de mejora y en la planificación a futuro, como la redacción de los proyectos de la duplicación del tramo entre Arcos de la Frontera y Bornos, y el aumento de capacidad entre el Puerto Seco de Antequera y la A-92, ya en la provincia de Málaga.

Además, ha indicado que actualmente se ha realizado una inversión de más de 1,8 millones de euros en rehabilitar el firme de la carretera entre el límite provincial y Almargen (Málaga) y en la travesía de Campillos, además de destinar un millón más en la renovación de firmes dentro del Plan Extroardinario de Asfaltado, todo ello para mejorar la seguridad vial y las condiciones de circulación.

"Nuestro compromiso es seguir impulsando las actuaciones e inversiones necesarias para reforzar la seguridad vial, la conectividad y la capacidad de la A-384", ha aseverado en su turno de palabra.

El consejero ha hecho referencia también al Plan Andalucía Actúa, con 29 millones en las provincias de Cádiz y Málaga, de los que ya se han ejecutado 10,8 millones en Cádiz, donde se incluyen intervenciones en Alcalá del Valle y en la Sierra de Grazalema.

MEJORAS EN LA CARRETERA DE BARBATE A ZAHARA

Preguntado en la comisión por el grupo socialista por las actuaciones previstas por la Consejería en la carretera A-2231 entre Barbate y Zahara de los Atunes, en la provincia de Cádiz, el consejero ha asegurado que esta vía es "de gran importancia" para la comarca de la Janda, y que se está actuando "de forma continuada" para mejorar sus condiciones de seguridad.

Muñoz-Atanet ha anunciado que está previsto licitar la redacción de un proyecto de rehabilitación del firme y mejora integral de esta carretera, mientras que "a corto plazo" se van a ejecutar actuaciones de reparación en los puntos con mayor deterioro, con el objetivo de "garantizar las mejores condiciones posibles de vialidad y seguridad".

El consejero ha trasladado al PSOE que desde el 2019 "han priorizado" actuaciones en aquellos tramos de la red autonómica que presentaban "mayores necesidades de conservación y seguridad", reprochándole que al acceder el PP al Gobierno andaluz se encontró con una red de carreteras que acumulaba "una importante necesidad de conservación tras años de descenso de inversión", lo que "nos ha obligado a establecer prioridades en el conjunto de Andalucía".

Así, ha lamentado, "se pasó de 200 millones de euros a apenas 85 millones de euros entre el 2008 y el 2018", de forma que "se redujo en un 60% de forma continuada todos los años durante diez años la financiación de la conservación de las carreteras".

En su turno de réplica, ha recordado que en los últimos años se han sufrido "episodios meteorológicos adversos que han requerido actuaciones urgentes para garantizar la seguridad vial y la conectividad de muchas carreteras andaluzas", una situación que "ha acelerado el deterioro de aquellas con más de 20 o 30 años sin atención".

"Entendemos la preocupación por el estado de esta carretera --la A-2231-- y compartimos el objetivo de seguir mejorándola", ha aseverado el consejero, incidiendo en actuaciones ya ejecutadas de refuerzo del firme, así como el aumento de los recursos de conservación de la zona.

Para finalizar, ha asegurado que es "consciente" de que "aún quedan muchas necesidades por atender" al respecto, aunque trasladando que se va a seguir actuando "de manera planificada y responsable" y atendiendo los criterios técnicos y a las prioridades de la red. "Ese es nuestro compromiso con la A2231, con la Janda y con la provincia de Cádiz", ha concluido.