Junta espera licitar en los próximos días la fase uno de la Ciudad de la Justicia de Cádiz tras retraso por el temporal

Archivo - Imagen del edificio que albergará la futura sede de la Ciudad de la Justicia de Cádiz. A 15 de diciembre de 2025 en Cádiz (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha asegurado este jueves que se espera licitar las obras de la fase uno de la Ciudad de la Justicia de Cádiz "en los próximos días", afirmando que "antes de que acabe este mes con total seguridad".

En declaraciones a los medios antes de participar en un acto en Cádiz, el consejero ha achacado el retraso en la fase cero del proyecto, relativa a trabajos que son aseguramientos y actuaciones en el exterior, a las condiciones meteorológicas de los últimos meses, donde se han registrado rachas de viento de hasta "100 kilómetros por hora" que ha condicionado la seguridad de la obra.

"La fase uno requiere algunas conclusiones de esa fase cero, que ha tenido este pequeño retraso por culpa de las inclemencias meteorológicas", ha reiterado, señalado que se están ultimando y garantizando que no está comprometida esa fase uno y que las actuaciones que se requieren de la cero ya están completadas para licitar la obra "en los próximos días".

Como ha apuntado, la licitación entre las fases cero y uno se estima en torno a un millón de euros, que va a suponer "un avance evidente" en este proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cádiz, manifestando además que esto "va a demostrar que el Partido Popular cumple, que Juanma Moreno cumple y que el Gobierno de la Junta cumple".

Además, ha abundando en que a Cádiz, "cuando desde un gobierno del Partido Popular se le han prometido cosas, ocurre lo que ha pasado con la Ciudad de la Justicia".

El consejero ha animado a la oposición a que vayan a los terrenos de la antigua Tabacalera para que "vean a los trabajadores que ya están operando en el muro que tenemos que asegurar, que vean lo que se ha hecho ya".

"A mí me sorprende que quien ha sido tan condescendiente con décadas de retraso, con décadas de abandono, con décadas de promesas incumplidas, ahora sea tan exigente con semanas" de retraso en las obras de esta Ciudad de la Justicia, como ha lamentado, haciendo hincapié en que esa demora se ha debido por un hecho "objetivo" como han sido las condiciones meteorológicas que se han registrado en Cádiz y que han impedido actuar para asegurar "un muro de bastante altura"

Así, ha considerado que "esa forma de actuar --del PSOE-- lleva a perder toda la credibilidad", haciendo que este partido "esté como está en la ciudad de Cádiz y esté como está o como va a estar en la provincia de Cádiz según todas las encuestas".

Cabe recordar que el pasado 15 de diciembre de 2025 se celebró el acto de colocación de la primera piedra de esta futura Ciudad de la Justicia, en un evento al que asistió el presidente andaluz, Juanma Moreno.

Para ello, se recuperarán las naves históricas, el depósito y las antiguas casas de los ingenieros de Tabacalera y se construirá un nuevo edificio, que será una torre de nueve plantas, por una inversión total cercana a los 340 millones de euros.

Una vez finalizada la obra, se pondrán a disposición de la Administración de Justicia en Cádiz más de 38.500 metros cuadrados, lo que supone triplicar el espacio actual, con escasos 13.600 metros cuadrados repartidos entre las distintas sedes judiciales.