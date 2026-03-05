Junta exige a Montero "compromiso" con Andalucía, que ve "candidata de fin de semana que guarda la carta del Congreso"

El alcalde de Cádiz, Bruno García, y el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, este jueves en la capital gaditana en las IV Jornadas 'Mujeres que nos inspiran en defensa de la Igualdad'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha exigido este jueves "compromiso" con Andalucía a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su condición de secretaria general del PSOE de Andalucía y su candidata a las elecciones al Parlamento de Andalucía, que se celebrarán previsiblemente en junio.

En declaraciones a los medios de comunicación en Cádiz, donde ha participado en la inauguración de las IV Jornadas 'Mujeres que nos inspiran en defensa de la Igualdad', Nieto ha considerado que la imagen que proyecta Montero en estos momentos es la de una candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía con "dedicación de fin de semana".

Con ese perfil que le ha atribuido el consejero de Justicia ha apuntalado ese retrato con el argumento de que "se guarda la carta del escaño en el Congreso" ante la previsión, según los sondeos electorales publicados hasta este momento, de que "no tiene claro que hará cuando pase estas elecciones" y en ese supuesto, "si no le va bien", "poder volver".

Nieto ha situado las elecciones andaluzas de este año como "un desafío muy importante" para Andalucía, en tanto le corresponde al pueblo andaluz "decidir quién gobierna esta tierra en los próximos cuatro años".

Con esa premisa ha reclamado "compromiso de todos los candidatos, de todas las formaciones políticas" con la idea de propiciar "contrastar proyectos, programas".

Nieto ha hablado de "pena" por el hecho de que un partido como el PSOE andaluz, "que ha sido gobierno en Andalucía", sus riendas las lleve "una mujer a la que vemos falta de compromiso con nuestra tierra".

Esa calificación de Montero como "dedicación de fin de semana" la sustenta el consejero de Justicia en la conclusión de que siga ostentando "otras responsabilidades que no quiere dejar".

Con esa perspectiva de que Montero es "una candidata a tiempo parcial" por cuanto a su rol de líder del PSOE andaluz "solo se dedica los fines de semana", ha inferido que esa decisión obedece a que "tampoco tiene claro si cuando pasen las elecciones quiere quedarse en esta tierra" y entonces "se guarda la carta de tener el escaño en el Congreso" y de esa forma "poder volver".

"Creo que ser candidata a media jornada está mal, ser candidata con paracaídas está peor y lo que significa es poca confianza en sus posibilidades y muy poco compromiso con Andalucía", ha remachado Nieto su reflexión sobre Montero y su candidatura a la Junta de Andalucía.

En las elecciones a Cortes Generales de julio de 2023 Montero encabezó la lista socialista al Congreso por la circunscripción de Sevilla, provincia donde el PSOE logró el triunfo con 387.760 votos y obtuvo cinco escaños, uno más que el Partido Popular.

Las elecciones al Congreso las ganó el Partido Popular en Andalucía, territorio donde cosechó 1.596.044 votos y 25 escaños, frente a los 21 socialistas.