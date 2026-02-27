La Junta insiste en formar parte con los municipios del Campo de Gibraltar de los órganos de seguimiento del acuerdo

Archivo - Imágenes de la frontera entre España y el Peñón de Gibraltar. A 12 de junio de 2025 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS)

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha remitido una carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la que le reitera la petición del Gobierno andaluz de formar parte de los órganos de seguimiento del acuerdo junto con los municipios del Campo de Gibraltar.

En la misiva, consultada por Europa Press, la Junta reclama que el Campo de Gibraltar sea declarada como Zona de Especial Interés Económico por entender que este instrumento es el "idóneo para corregir desequilibrios estructurales, incentivar la inversión productiva y fortalecer la competitividad del territorio".

Además, la Junta exige la "definición y puesta en marcha de un plan integral de inversiones" que incluya infraestructuras de transporte y comunicación; equipamientos sociales y actuaciones estratégicas que "refuercen la conectividad, la capacidad logística y la calidad de vida de población".

Para todo esto, el Gobierno andaluz ha reiterado su "plena disposición a colaborar lealmente" con el Ejecutivo central "desde la corresponsabilidad institucional para que el resultado final redunde en beneficio del Campo de Gibraltar de sus ciudadanos y del conjunto de España".

Aunque la Junta entiende que "lo prioritario" en este momento es "concentrar todos los esfuerzos en garantizar el mejor y más completo desarrollo del Campo de Gibraltar, promoviendo un crecimiento equilibrado, sostenible y generador de empleo estable y cohesión social", deja constancia por escrito, no obstante, de que la comunidad "no ha tenido ocasión de participar en el proceso negociar pese al impacto directo que cualquier acuerdo alcanzado proyecta sobre el Campo de Gibraltar y, en consecuencia, sobre competencias y responsabilidades que corresponden a esta Administración".

"Nuestra voluntad --continúa la carta-- no ha sido otra que la de contribuir desde el conocimiento profundo de la realidad económica, social y territorial del Campo de Gibraltar a la mejor defensa de los intereses de sus ciudadanos, así como a la adecuada articulación de las oportunidades que pudieran derivarse del futuro marco de las relaciones".