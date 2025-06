Junta reprocha al PSOE "olvidarse" de la A-405 (Cádiz) cuando gobernaba y remarca inicio de trámite para licitar obras

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha recordado que ya se ha iniciado la tramitación para licitar las obras de mejora en un tramo "crítico" de la A-405, de concentración de accidentes entre los kilómetros 32 y 39 entre las localidades gaditanas de Jimena y Castellar, reprochando al PSOE que cuando gobernaban en Andalucía "se olvidaron absolutamente y dejaron esta carretera en un estado lamentable".

En respuesta a una pregunta en comisión parlamentaria enunciada por la portavoz del PSOE, Rocío Arrabal, y recogida por Europa Press, Díaz ha asegurado que desde la Consejería de Fomento "no nos movemos por impulso electoralista ni por oportunismo mediático" y ha mostrado su "compromiso rotundo y firme" con la seguridad vial.

"Me sorprende realmente la postura que ustedes tienen, los señores del Partido Socialista, porque es que realmente exigen ahora unas soluciones absolutamente inmediatas, medidas urgentes y grandes inversiones, y cuando gobernaron se olvidaron absolutamente y dejaron esta carretera en un estado lamentable", ha .

En su turno de palabra, Rocío Arrabal ha acusado a la responsable andaluza de "anuncios oportunistas" previos a la manifestación del pasado 1 de junio --en la que alcaldes de la zona y vecinos reclamaron mejoras urgentes-- y posteriores al accidente de mayo en el que perdieron la vida dos jóvenes malagueños.

"Usted no conoce la carretera, señora consejera, si la conociera no podría decir que el problema de la carretera son esos puntos kilométricos, porque eso no es cierto", ha denunciado Arrabal, quien ha reclamado que se reúna con los alcaldes del Campo de Gibraltar para abordar esta situación. "Ya no caben más anuncios, ya está bien de los bombos y los platillos. Es necesario que se metan las máquinas en la A405", ha apremiado.

En el turno de réplica, la consejera ha insistido en que desde la Junta se va a actuar para mejorar esta carretera con una inversión de cuatro millones de euros. "La vamos a mejorar, ya se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir hoy aquí en esta comisión, pero lo vamos a hacer todo, con los criterios técnicos, no con esas exigencias que usted me dice", le ha respondido a la portavoz socialista.

Entre las mejoras previstas en las obras que se van a licitar por un importe de cuatro millones de euros, la consejera ha detallado actuaciones sobre el firme de la carretera, sobre las curvas de mayor siniestralidad, mejora del drenaje y refuerzo de los márgenes, además de modernizar las defensas y colorar un pretil en los pasos sensibles como el del río.

Además, ha indicado que los alcaldes de la zona "están en contacto con la Consejería" y que va a reunirse con ellos como lo hace "con los alcaldes de toda Andalucía que me piden cita". "Usted no se preocupe porque la reunión será, llegará y este Gobierno va a actuar en la mejora de la A-405", ha concluido.