Junta y Zona Franca alcanzan un acuerdo para firmar la cesión del suelo del nuevo hospital de Cádiz

Archivo - La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (c), el alcalde de Cádiz, Bruno García (i), y el delegado de estado de Zona Franca de Cádiz, Fran González (d), en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, y la Zona Franca, que pertenece al Ministerio de Hacienda, han llegado a un acuerdo para firmar el convenio que haga posible la cesión del suelo por parte de la segunda administración a la primera para la construcción del nuevo hospital regional para Cádiz.

En un comunicado conjunto se ha informado de que Zona Franca, que pertenece al Ministerio de Hacienda, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Salud, Presidencia y Emergencias, y el Ayuntamiento de Cádiz han trabajado "con lealtad institucional" desde hace meses para llegar a un acuerdo que sea "satisfactorio para todas las partes" y, sobre todo, para que en el futuro el nuevo hospital regional de la ciudad "pueda ser una realidad".

El próximo plazo es fijar la fecha y el lugar para la firma de este convenio, que desbloquea este proyecto gracias al trabajo de colaboración que han realizado la Zona Franca con el Ministerio de Hacienda, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, y el Ayuntamiento.

En una rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha confirmado esta noticia, manifestando estar "muy ilusionado" con este paso dado para poder avanzar en la materialización de este proyecto e indicando que aunque aún no hay fecha para esta firma, "queremos que sea lo antes posible y muy pronto".

Sobre dónde se produciría esa firma, Bruno García ha afirmado que le da "exactamente igual" y que como alcalde lo que quiere es que este hospital "venga a la ciudad de Cádiz". En ese punto, ha valorado que "la voluntad" de las tres partes "es inequívoca" por lo que se espera que "pronto" se pueda firmar ese convenio.

"Existe una lealtad institucional para llegar al mismo punto, y es la construcción del hospital de Cádiz. Estamos en ese contexto y pronto yo creo que las tres partes podremos confirmar más detalles", ha expresado a los medios.