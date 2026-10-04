Landaluce afea al Gobierno el cierre de las oficinas de la Administración General del Estado en Algeciras

Archivo - El senador por Cádiz y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en el Senado. ARCHIVO. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras y senador por Cádiz, José Ignacio Landaluce, ha afeado la decisión del Gobierno de España de cerrar las oficinas de la Administración General del Estado (AGE) en la ciudad, denunciando que "esté dejando morir" esta entidad en su localidad en lugar de reforzar los servicios que presta a los ciudadanos.

En un comunicado, Landaluce ha mostrado su preocupación ante el cierre de estas dependencias y ha reclamado al Ejecutivo central que explique "qué alternativa ofrece" a los ciudadanos y trabajadores afectados y cuándo se recuperará la atención presencial en unas instalaciones adecuadas.

"Algeciras no puede quedarse sin atención de la Administración del Estado. Los ciudadanos tienen derecho a realizar sus gestiones y recibir atención presencial sin tener que desplazarse fuera de su ciudad", ha manifestado el alcalde.

En ese sentido, ha lamentado que "una vez más" el Gobierno de España tome decisiones que "perjudican directamente a Algeciras y al Campo de Gibraltar", recordando que esta situación se suma a "las carencias que el Campo de Gibraltar viene sufriendo desde hace años en materia de infraestructuras y servicios públicos".

Al respecto, ha hecho referencia a la conexión ferroviaria en la zona, que necesita de "inversiones y mejoras", así como a carreteras "adecuadas". A esto se añade, ha dicho, el cierre de la oficina de la Administración del Estado en Algeciras.

Para el alcalde, esto no es "una cuestión menor" sino algo que afecta a "servicios públicos esenciales", por lo que ha exigido al Gobierno de España que "deje de mirar hacia otro lado y atienda de una vez las necesidades de Algeciras y del conjunto del Campo de Gibraltar".

"Sin tren, sin carreteras y ahora sin Administración del Estado. Este no es el trato que merece una ciudad y una comarca de nuestra importancia", ha criticado Landaluce, quien ha reclamado "una solución inmediata" que garantice la atención presencial y unas instalaciones "adecuadas" para los empleados públicos, así como información al Ayuntamiento sobre las medidas que se adoptarán y los plazos previstos.

También ha trasladado la disposición del Ayuntamiento de Algeciras a colaborar con el Gobierno de España para encontrar una solución al respecto, asegurando que no pide "privilegios" para esta localidad sino "lo que les corresponde", reiterando esa necesidad de "unas infraestructuras dignas, unos servicios públicos de calidad y una Administración del Estado presente en nuestro territorio".