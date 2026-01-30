Arcos (Cádiz) ejecuta obras de emergencia para reforzar los pilares del puente de hierro tras ceder un tercero

Vista del puente de San Miguel, conocido como puente de hierro, en Arcos de la Frontera, cuya estructura se ha visto comprometida al ceder tres pilares metálicos debido a la fuerza del río Guadalete. - AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Arcos de la Frontera (Cádiz), Miguel Rodríguez, ha activado a primera hora de esta tarde un dispositivo especial de emergencia con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y adelantar una actuación técnica preventiva en el entorno del puente de San Miguel, conocido como puente de hierro, y se van a acometer durante esta tarde noche actuaciones de emergencia centradas en el refuerzo estructural de los pilares del puente, creando escolleras más grandes, después de que haya cedido un tercer pilar.

En un comunicado el Ayuntamiento ha explicado que estas actuaciones estaban previstas en un principio para el domingo, pero han tenido que adelantarse ante los nuevos acontecimientos.

Los trabajos se realizarán en coordinación con la Delegación de Seguridad Ciudadana, Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil y los servicios técnicos municipales, que permanecerán desplegados en la zona mientras duren los trabajos.

Durante estas labores, dirigidas por el alcalde, la presa permanecerá cerrada de forma temporal con el fin de reducir el caudal del río y facilitar la intervención técnica. Una vez finalizadas las actuaciones, se procederá a su reapertura, restableciendo el funcionamiento habitual.

Entre las otras medidas adoptadas, se ha ampliado la zona de seguridad en las inmediaciones del puente, procediéndose al corte total del tráfico de vehículos en la calle Extramuros de Algarrobo, la cual también se prohíbe el estacionamiento, y la calle Callao en el tramo comprendido desde la rotonda de Los Cabezuelos hasta la zona del puente.

Asimismo, se verá reducido el estacionamiento en el área afectada, calle Majaceite, que también deberá quedar sin vehículos.

El Ayuntamiento ha pedido a la ciudadanía que respete la señalización y las indicaciones de los cuerpos de seguridad y servicios de emergencia, y evite transitar por las zonas restringidas.

Todo esto sucede después de que la pasada noche del jueves cediera un segundo pilar de la estructura del Puente de San Miguel debido a la crecida y la fuerza con la que baja el río Guadalete por esta localidad gaditana.

Cabe recordar que el pasado 10 de diciembre "un estruendo" alertó a los vecinos del Barrio Bajo, donde el puente de San Miguel, conformado por una estructura metálica que sufrió daños y tuvo que ser cerrado al tráfico, acordonando su entrada y salida por motivos de seguridad.

Desde entonces, el Ayuntamiento ha trabajado para determinar las posibles soluciones a este puente centenario, construido en 1920, realizando estudios técnicos que aportasen medidas a tomar para afianzar, recuperar y conservar esta estructura.

Sin embargo, dos años después, este puente continúa clausurado, y ahora ha visto como su estructura ha vuelto a verse comprometida debido a la crecida del río Guadalete.